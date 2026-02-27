杰运选举｜2位应届世界冠军及现任「世一」蔡俊彦 刘慕裳暂列「公投」头3位 (附各赛项公投头3位)

距离「国泰2025香港杰出运动员」的公众投票截止日（下月1号）只剩3天，在「公投」中占百份之20的本港体育编辑/记者们周五在传媒午宴中代表其所属机构投票，根据最新的「公投」（市民公投占30%）走势，4个选举项目排头位的有3项出现新面孔，包括「杰出男运动员」的男花「世一」蔡俊彦（Ryan）、「最佳运动队伍」的男子手球队及「最佳运动组合」的男子花剑队，只有「最佳女运动员」、仍由「泳后」何诗蓓（Siobhan）领先。

蔡俊彦是「男星中之星」大热

去年最盛大的赛事一定是11月粤港澳全运会，港队历史性夺得9金2银8铜，刷新全运会金牌及奖牌总数目，不少候选人都是全运会奖牌得主，当然亦有不少「世一」的例外，包括现暂列「公投」榜首的Ryan去年大爆发，历史性夺得香港首面世锦赛金牌兼升上「世一」位置，相信好大机会接「剑神」张家朗棒成为「星中之星」大热。

刘慕裳、李思颖有机会挑战「女星中之星」

女子组的「星中之星」竞争十分剧烈，除暂列「公投」榜首的Siobhan有全运2金2银的佳绩，还有暂排第3位的「世一形女」刘慕裳，她去年亦是历史性成为「世界冠军」以及暂列第4位的全运单车3金得主李思颖，后两者有机会争取首夺「星中之星」大奖。

手球、乒球「老少配」有机首夺「最佳运动队伍」及「最佳运动队伍」

有机会得奖的新面孔还有去年全运会历史性获殿军的男子手球队，他们暂排「公投」首位，还有暂列第3的的乒球男双组合黄镇廷、陈颢桦，这对首次一齐参加杰运选举的「老少配」有机会争取3个「最佳运动组合」之一。

「杰运」共有4个项目 - 「香港杰出男运动员」（5人）、「香港杰出女运动员」（5人）、「香港最佳运动队伍」（1队）、「香港最佳运动组合」（3组），公众可于3月1日前网上投选自己喜爱的运动员，得奖者由3组人士投票选出，包括评审团（占50%）、本港体育编辑/记者（占20%）、市民（占30%）。

现时「公投」头3位：

「香港杰出男运动员」：

一）蔡俊彦（男花）

二）黄泽林（网球）

三）黄镇廷（乒乓）

「香港杰出女运动员」：

一）何诗蓓（游泳）

二）吴安仪（桌球）

三）刘慕裳（空手道）

「香港最佳运动队伍」：

一）男子手球队

二）男子足球队

三）拔河队

「香港最佳运动组合」：

一）男子花剑队（张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘）

二）羽毛球混双（邓俊文、谢影雪）

三）乒球男双（黄镇廷、陈颢桦）

注：「星中之星」是由杰出男、女运动员中得票最多的夺得

