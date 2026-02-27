WTT新加坡大满贯｜王楚钦惊险反胜连特 晋级八强自嘲「丑陋的胜利」

WTT新加坡大满贯周四上演男单16强赛事，国家队头号种子王楚钦在先失一局的不利局面下，最终连扳三局以3：1逆转丹麦球手连特（Anders Lind），有惊无险闯入八强。他赛后更以「丑陋的胜利」来形容今场表现。

王楚钦开局慢热，首局先以5：11告负。其后他虽然以11：9扳回一局，但第三局陷入苦战，一度落后7：10。关键时刻王楚钦展现韧性，凭借「一分一分去追 」的顽强斗志，连救三个局点，最终以13：11反胜，成为整场比赛转捩点。第四局他延续气势，再以11：8奠胜。

赛后王楚钦检讨时表示：「今场赢得非常侥幸，发挥好一般。自己做得最好的是无论打得有多丑陋，或者落后了多少分，都一分一分去追，庆幸自己第三局能赢下。」他坦言对方令他难以进入状态：「他的节奏让我很难进入专注模式。但后面继续打落去，我慢慢可以打入去、可以想象入球了。」

王楚钦晋级八强后，将与老对手韩国名将张禹珍争入四强。展望这场硬仗，王楚钦不敢掉以轻心：「与张禹珍其实是老对手、老朋友。他现在状态越来越好，这场比赛依然会非常困难。所以自己依旧是做好自己，并且享受比赛。」