Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大满贯｜受女方邀请合作混双 陈颢桦不排除以后WTT赛再组「港韩组合」

即时体育
更新时间：20:19 2026-02-26 HKT
发布时间：20:19 2026-02-26 HKT

21岁的香港乒球新星陈颢桦（Baldwin），这一星期在WTT新加坡大满贯打出「惊喜」，除了自己首次跻身「大满贯」级别的单打正赛外，他跟细自己一岁的南韩球手金娜英第一次组成「港韩组合」出战混双（这亦是他第一次跟非香港代表打WTT的比赛）已入到4强，亦是他近7个月来第3个大满贯4强，Baldwin用「惊喜」及「意外」来形容今次新加坡之旅，他不排除日后再与这位南韩球手合作混双。

陈颢桦首伙拍香港之外的队友合作WTT大满贯，旁为南韩拍档金娜英。WTT官方网站
陈颢桦首伙拍香港之外的队友合作WTT大满贯，旁为南韩拍档金娜英。WTT官方网站
陈颢桦(前)十分满意今站新加坡大满贯的成绩。WTT官方网站
陈颢桦(前)十分满意今站新加坡大满贯的成绩。WTT官方网站

乒球事业大过天  不介意在新加坡过农历年

由于要参加单打的外围赛，Baldwin 年初二就随队飞到新加坡比赛，未能跟家人过年是有点可惜，但换来好成绩，甚么都值得，他也说：「未能同家人好好过年是有点可惜，但我作为运动员，应以打波事业为主，尤其我现在处于一个『上升期』，需要把握每个机会去强化自己去进步。」

WTT官方网站
WTT官方网站

还记得Baldwin成名之作正是去年8月的瑞典大满贯，他跟大师兄黄镇廷历史性捧走男双冠军奖杯，在这之前，「黄陈配」在7月的美国大满贯已率先杀入4强，今次Baldwin是首次以「混双」杀入大满贯4强，途中更击败不少劲敌，包括16强以3:1胜世界排第6的中华台北名组合林昀儒/郑怡静、8强以3:0胜7号种籽黄友政/陈熠，Baldwin表示：「我已有一段时间没打混双，亦是第一次跟其他国家球手合作打比赛，跟这位南韩球手都几夹，日后有机会也会再跟她合作混双。」

WTT官方网站
WTT官方网站

颢桦被邀合作混双  不排除日后再跨国合作

Baldwin今次是被邀请合作混双，他说是上月多哈站比赛期间，金娜英透过香港队的其他队友找到Baldwin，主动邀请男方合作混双，可见Baldwin近期在国际上的表现受到多方的注视。

新加坡之旅另一开心事，是Baldwin第一次在大满贯级别跻身单打正赛（从外围赛打起），这些对年轻的他来说都是十分鼓舞。

美中不足是Baldwin跟大师兄黄镇廷的「世一组合」，在双打16强以0:3不敌世界排名20的法国组合Esteban Dorr/Florian Bourras，Baldwin 这样看：「去年5月的世锦赛16强，我们也是输给这对法国组合，他们配合得特别好，我们对垒时，在前三板没占太多优势，仍有少少未捉到他们路，有少许难点未突破到，我们已总结过，未来在训练中解决。」

Baldwin总结今个大满贯，虽然要集中比赛没时间在新加坡感受新年气氛，但今站能把握好自己好的状态所得到的成绩，可能比在香港过农历年更有得著。

记者：徐嘉华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
7小时前
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
2小时前
上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万
上海客「扑机票」昨夜来港买豪宅 老业主挨眼瞓签约 终午夜前1.2亿成交 悭税270万
楼市动向
5小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
3小时前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
政情
8小时前
湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？
保健养生
9小时前