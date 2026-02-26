WTT新加坡大满贯｜受女方邀请合作混双 陈颢桦不排除以后WTT赛再组「港韩组合」

21岁的香港乒球新星陈颢桦（Baldwin），这一星期在WTT新加坡大满贯打出「惊喜」，除了自己首次跻身「大满贯」级别的单打正赛外，他跟细自己一岁的南韩球手金娜英第一次组成「港韩组合」出战混双（这亦是他第一次跟非香港代表打WTT的比赛）已入到4强，亦是他近7个月来第3个大满贯4强，Baldwin用「惊喜」及「意外」来形容今次新加坡之旅，他不排除日后再与这位南韩球手合作混双。

陈颢桦首伙拍香港之外的队友合作WTT大满贯，旁为南韩拍档金娜英。WTT官方网站

陈颢桦(前)十分满意今站新加坡大满贯的成绩。WTT官方网站

乒球事业大过天 不介意在新加坡过农历年

由于要参加单打的外围赛，Baldwin 年初二就随队飞到新加坡比赛，未能跟家人过年是有点可惜，但换来好成绩，甚么都值得，他也说：「未能同家人好好过年是有点可惜，但我作为运动员，应以打波事业为主，尤其我现在处于一个『上升期』，需要把握每个机会去强化自己去进步。」

WTT官方网站

还记得Baldwin成名之作正是去年8月的瑞典大满贯，他跟大师兄黄镇廷历史性捧走男双冠军奖杯，在这之前，「黄陈配」在7月的美国大满贯已率先杀入4强，今次Baldwin是首次以「混双」杀入大满贯4强，途中更击败不少劲敌，包括16强以3:1胜世界排第6的中华台北名组合林昀儒/郑怡静、8强以3:0胜7号种籽黄友政/陈熠，Baldwin表示：「我已有一段时间没打混双，亦是第一次跟其他国家球手合作打比赛，跟这位南韩球手都几夹，日后有机会也会再跟她合作混双。」

WTT官方网站

颢桦被邀合作混双 不排除日后再跨国合作

Baldwin今次是被邀请合作混双，他说是上月多哈站比赛期间，金娜英透过香港队的其他队友找到Baldwin，主动邀请男方合作混双，可见Baldwin近期在国际上的表现受到多方的注视。

新加坡之旅另一开心事，是Baldwin第一次在大满贯级别跻身单打正赛（从外围赛打起），这些对年轻的他来说都是十分鼓舞。

美中不足是Baldwin跟大师兄黄镇廷的「世一组合」，在双打16强以0:3不敌世界排名20的法国组合Esteban Dorr/Florian Bourras，Baldwin 这样看：「去年5月的世锦赛16强，我们也是输给这对法国组合，他们配合得特别好，我们对垒时，在前三板没占太多优势，仍有少少未捉到他们路，有少许难点未突破到，我们已总结过，未来在训练中解决。」

Baldwin总结今个大满贯，虽然要集中比赛没时间在新加坡感受新年气氛，但今站能把握好自己好的状态所得到的成绩，可能比在香港过农历年更有得著。

记者：徐嘉华