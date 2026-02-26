WTT新加坡大满贯│「港韩组合」陈颢桦/金娜英2:3憾负世一拍档 无缘混双决赛

WTT新加坡大满贯周四(26日)上演第4日赛事，港将陈颢桦伙指南韩好手金娜英出战混双4强，在一度领先局数2:1下，最终以总局数2:3不敌世界排名第一的南韩组合林钟勋/申裕斌，遗憾无缘决赛。

陈颢桦/金娜英憾负世一拍档

陈颢桦和金娜英这对「港韩组合」，在今次WTT新加坡大满贯赛打出惊喜，过去两圈分别淘汰4号种子林昀儒/郑怡静，以及7号种子黄友政/陈熠，强势晋级准决赛。两人今场面对世界排名第一的南韩拍档林钟勋/申裕斌，依然毫无惧色，先失一局9:11下，连赢两局14:12，总局数一度领先2:1。第4局，他们在落后两分下，一度追至5:5平手，可是之后未能抵抗林钟勋和申裕斌的攻击，输6:11。决胜局双方打成3:3平手后，「林申配」发力连取4分，奠胜取胜基础，最终再赢11:6，局数反胜3:2入决赛。

「黄杜配」今晚8:55出击

陈颢桦和金娜英虽然未能跻身决赛，但两人合作的效果已令人喜出望外。而混双另一场准决赛于香港时间今晚8时55分上演，港队组合黄镇廷/杜凯琹硬撼巴西代表卡达拉奴/高桥布鲁娜。