Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT新加坡大满贯│「港韩组合」陈颢桦/金娜英2:3憾负世一拍档 无缘混双决赛

即时体育
更新时间：15:57 2026-02-26 HKT
发布时间：15:57 2026-02-26 HKT

WTT新加坡大满贯周四(26日)上演第4日赛事，港将陈颢桦伙指南韩好手金娜英出战混双4强，在一度领先局数2:1下，最终以总局数2:3不敌世界排名第一的南韩组合林钟勋/申裕斌，遗憾无缘决赛。

陈颢桦/金娜英憾负世一拍档

陈颢桦和金娜英这对「港韩组合」，在今次WTT新加坡大满贯赛打出惊喜，过去两圈分别淘汰4号种子林昀儒/郑怡静，以及7号种子黄友政/陈熠，强势晋级准决赛。两人今场面对世界排名第一的南韩拍档林钟勋/申裕斌，依然毫无惧色，先失一局9:11下，连赢两局14:12，总局数一度领先2:1。第4局，他们在落后两分下，一度追至5:5平手，可是之后未能抵抗林钟勋和申裕斌的攻击，输6:11。决胜局双方打成3:3平手后，「林申配」发力连取4分，奠胜取胜基础，最终再赢11:6，局数反胜3:2入决赛。

「黄杜配」今晚8:55出击

陈颢桦和金娜英虽然未能跻身决赛，但两人合作的效果已令人喜出望外。而混双另一场准决赛于香港时间今晚8时55分上演，港队组合黄镇廷/杜凯琹硬撼巴西代表卡达拉奴/高桥布鲁娜。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
21小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
23小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
7小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
22小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
6小时前
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
6小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
19小时前
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
生活百科
23小时前