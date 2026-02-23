2026米兰冬奥│谷爱凌两届冬奥累积3金3银 成最多金牌自由式滑雪选手 高呼：「我系历史最多﹗」

米兰科尔蒂纳冬季奥运会于周日(22日)落幕，国家队好手谷爱凌临尾冲刺成功，在自由式滑雪女子U型场地技巧成功卫冕，取得今届首面金牌，并以1金2银的美满成绩完成米兰之旅。22岁的谷爱凌在两届冬季奥会取得3金3银，成为冬奥史上取得最多金牌，同时亦是最多奖牌的自由式滑雪选手，她矢言对成为历史最多感到非常自豪。

谷爱凌两届冬奥累积3金3银成最多金牌自由式滑雪选手。路透社

谷爱凌夺金。路透社

谷爱凌夺金。路透社

以1金2银完成米兰冬奥

自由式滑雪女子U型场地技巧决赛原本在周六举行(21日)，但因暴风雪延至周日闭幕礼前上演，幸好力争卫冕的谷爱凌未受改期影响，凭第三轮滑出全场最高的94.75分夺冠，力压队友李方慧站上颁奖台最高处，英国名将阿特则挂铜。谷爱凌夺得今届米兰冬奥首金，并以1金2银完美收倌。

成最多金牌、奖牌自由式滑雪选手

22岁的谷爱凌在上届北京冬奥豪取2金1银，两届共累积3金3银，以6面奖牌成为冬奥史上最多奖牌的自由式滑雪选手，比加拿大名将京士贝利(Mikael Kingsbury)多一面。而3面金牌亦是冬奥自由式滑手选手中最多，紧随其后是2面的京士贝利、另一加拿大好手比路迪奥，以及美国名将大卫韦斯。对此，谷爱凌自豪道：「不分男女，我已成为史上最多奖牌的自由式滑雪选手，也是夺得最多金牌的自由式选手。我对此非常自豪，对我而言太不可思议了，太超现实了。」