剑击亚青赛｜女佩少年组团体决赛只差两分 终得亚军 港队暂累积4金3银3铜

以少年「世一」何承谦为首的香港少年男子花剑队实现团体「三连霸」！他们周日在印尼雅加达亚洲青少年剑击锦标赛少年组男花决赛以45:40击败南韩，成功卫冕冠军兼「三连霸」，功臣还有王哲、许皓竣及董瑞麒，为港队夺得今届第4面金牌，超越上届3金。

香港少年男花队夺冠后开心一刻。直播截图

守尾门的何承谦（左）上场时，港队落后南韩35:40，他最终连取10分，令港队反胜对手夺冠。直播截图

香港跟南韩这一场决赛，港队大部份时间处于落后，但何承谦显示「世一」实力，特别在尾段港队落后35:40下，守尾门的他上场后没因落后情况而影响发挥，他更打出一记10:0，港队终以45:40反胜南韩夺冠。稍后香港女佩团将跟南韩争冠。

何承谦日前在亚少个人赛夺银，今次团体成功卫冕，个人在今届擸走一金一银。ＦＩＥ 图

卫冕的男子花剑（少年组）队由16强打起，先后击败沙特阿拉伯（45:10）、新加坡（45:20）后跻身准决赛对日本队，这场亦是真正的考验，双方在比赛中互有领先，港队曾在中段领先25:18，但强顽的日本队一分分追近，幸技高一筹的港队稳住阵脚，终以45:39再次取得决赛席位。

香港少年女佩队（左）在团体赛决赛不敌南韩。直播截图

余杰在今次亚少赛表现十分亮丽。ＦＩＥ 图

女子佩剑方面，她们以个人赛冠军余杰为首，成员有杨书涵、钟凯滢及邹雨妍直入8强， 她们以45:29胜中华台北，再在准决赛以45:30 胜澳洲，决赛对南韩时，港队早段曾大幅领先，但南韩队在中段开始追过港队，双方一直紧咬，比分亦只有一、两分上落，到守尾门的余杰时，港队只落后39:40，可惜在多次追平下，对方恃机进攻，港队以43:45跟冠军只差一点点。

经过头3天的比赛后，港队暂取得4金3银3铜共10面奖牌。



记者：徐嘉华