2026米兰冬奥｜风雪阻路U型场地决赛再延 若取消按初赛派牌谷爱凌恐无缘奖牌

即时体育
更新时间：13:56 2026-02-22 HKT
发布时间：13:56 2026-02-22 HKT

冬奥自由式滑雪女子U型场地技巧决赛原定上演，惟受赛场持续降雪及大风影响，组委会宣布赛事推迟至香港时间今日（22日）下午5时40分进行。值得关注的是，若天公不造美导致决赛最终取消，大会将根据资格赛成绩颁发奖牌；这意味著在资格赛中仅排第5的卫冕冠军、国家队「青蛙公主」谷爱凌，将面临无缘奖牌的险境。

天气恶劣能见度低 赛程一改再改

连日来赛区降雪强度超出预期，U型场地赛道被厚雪覆盖，伴随大风导致能见度骤降，既无法保障运动员滑行安全，亦难以满足公平竞赛条件。组委会原拟将比赛调整至当地时间21日晚开战，惟因天气状况未见改善，为确保安全不得不再次发布延期通知。

降雪强度超出预期，U型场地赛道被厚雪覆盖，不符合比赛要求。新华社
根据大陆媒体报导，依照国际雪联的应急规则，若当地时间22日比赛时段天气仍未达标，赛事将启动「缩水」方案，由原定的3轮比拼减至2轮，取单轮最高分决出名次；若至香港时间23日凌晨3时30分闭幕式开始前，始终无法具备比赛条件，该项目将直接按照资格赛成绩颁发奖牌。

资格赛失误排第5 谷爱凌冲金现暗涌

作为该项目的卫冕冠军，谷爱凌在早前的资格赛中首滑出现失误，随后凭借第二滑的稳健发挥，以第5名惊险晋级决赛。本届冬奥已收获两枚银牌的谷爱凌，原定在今场强项中向个人首金发起冲击，惟若天气未能好转致赛事「腰斩」，谷爱凌将因资格赛排名问题而错失奖牌。

在女子U型场地技巧资格赛中，国家队表现亮眼，谷爱凌、李方慧、张可欣、刘奕杉4名选手悉数晋级。其中李方慧以资格赛第2名的佳绩跻身冲金行列，若决赛取消她将有望获得银牌；张可欣、刘奕杉则分列第6和第11名。

对手方面，英国名将阿特金（Zoe Atkin）在资格赛中位列榜首。而资格赛排名第3的加拿大名将夏普（Cassie Sharpe），因在预赛中意外摔倒受伤，经医疗评估后未通过，已被加拿大奥委会确认正式退赛。
 

