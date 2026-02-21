Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击亚青赛｜相隔足足26年 樊宝懿重夺亚少个人赛金牌

即时体育
更新时间：21:52 2026-02-21 HKT
发布时间：21:52 2026-02-21 HKT

亚洲青少年剑击锦标赛周六在印尼雅加达进行次天比赛，港队少年组成员合力在单日增添2金1银3铜，包括2位金牌功臣男重的徐启哲及女花的樊宝懿，连同首天女佩余杰的金牌，港队在开赛第2天已追平上届3金的数目，预计金牌会陆续有来。

樊宝懿上月曾夺青少年世界杯女花少年组格鲁吉亚站银牌。香港剑总图
徐启哲首夺亚少个人赛金牌。资料图片
翻查港队在亚青赛的成绩，已经有26年未有香港女子花剑成员夺得亚青赛的金牌（无论是青年组还是少年组），16岁的樊宝懿可以说是为女花近廿年来第一人，她先在小组以6战6胜、总排名第一直入32强淘汰赛，先后击败乌兹别克、南韩及澳洲剑手，4强亦是不易应付的一场，对手正是自己队友、亦是现任少年「世一」梁殷侨，宝懿一开始即采主动进攻，令队友有点不太适应，最终宝懿以15:5取胜入决赛，值得一提，宝懿领先队友5:14时，左腿出现疑似抽筋，要启动医疗治疗，幸没有影响她在决赛的表现。

少年组世一梁殷侨取得亚少个人赛铜牌。资料图片
港队对上一次取得亚青赛女花个人赛金牌，要数回2000年8月在香港举行的第六届，当时陈盈敏夺得一面少年组女花个人赛金牌。


决赛对对中国的铁芷赫，宝懿继续主动进攻，第一节领先10:7，第二节一直保持领先优势，虽然对手在尾段曾连取3分，但无损港将以15:12首夺亚少金牌。在不设铜牌战下，年仅14岁的梁殷侨取得一面铜牌。

资料图片
黄柏耀决赛不敌队友，以少年组个人银牌作结。资料图片
何氏孖仔何承沣（左）及何承谦（右）包办一银一铜，「细孖」承谦在首天夺男花少年组银牌，「大孖」承沣周六取得男重少年组铜牌。资料图片
少年组男子重剑成绩十分亮丽，共有3人跻身4强，徐启哲在准决赛「内讧战」以15:11胜何承沣，再在决赛以15:9击败队友黄柏耀，男重剑手为香港增添1金1银1铜，成绩骄人。


少年组男子佩剑的叶诚治在8强以15:2大胜乌兹别克的Alisher Jalgasbaev，可惜在准决赛以7:15不敌最后冠军、南韩的Kim Doeon，但亦为香港添一面铜牌。


港队暂累积3金2银3铜共8面奖牌，周日展开少年组的团体赛，有进行卫冕的男花（少年组）团，以及女重团及女佩团。

记者：徐嘉华

