港男子手球队室内场练习次数大增 教练许文邦感谢罗淑佩局长兑现承诺
更新时间：13:07 2026-02-21 HKT
发布时间：13:07 2026-02-21 HKT
全运会历史性第4名不只换来掌声，更换来政府对手球发展的实质回应。香港男子手队主教练许文邦表示经多方协调，每周室内场训练时数增加，他感谢文化体育及旅游局局长罗淑佩兑现承诺。虽然金钱资助仍未见调整，但他对此感到乐观，希望球队能持续交出成绩，争取政府来年或者未来的预算。
每周室内场训练增至每周3至4日
去年全运会时许Sir提到球员需要更多室内场地训练，经康文署、中国香港手球总会和多方于2月头协调后，正式宣布港队每周室内场训练时数由以往一至两日，增至每周三至四日。而启德体育园的有盖硬地球场将增设手球界线，体艺馆副场亦研以特惠价格租用。
许文邦感谢罗淑佩局长兑现承诺
邦Sir感谢各方努力，并特别感谢文化体育及旅游局局长罗淑佩：「3月份我们的室内场训练绝对足够。好鼓舞同好开心。多谢康文署、多谢罗局长，因为佢承诺为我们争取更多场地。」他表示以往室内场「逐个月逐个月批」，球员周围扑场。现时有政府协助，对业余球员安排时间帮助极大。
训练场地得到改善，金钱资助虽未见调整，但许文邦仍乐观道：「我明白政府财政年度的限制，2026至27年度的预算我们会继续争取。」他期望港队未来在亚运及中超持续交出成绩，能说服政府加大投资。记者、摄影：廖伟业
