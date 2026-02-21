香港队挑战中超手球联赛 剑指三甲 誓攞香港站「主场冠军」

全运会第4名虽然是历史性佳绩，但最终与颁奖台只差一步，香港男子手球队还是有点不甘心。为了证明实力，团体由3月起将首度以「香港男子手球俱乐部」名义征战中国手球超级联赛，比赛以分站赛形式进行，其中一站更首次落户香港。队员李少聪剑指全国头三，主教练许文邦更以全国总冠军为终极目标。

面对全运第4名这个历史性佳绩，手球队反而有点迷网，是偶然还是实力，大家对团队的水平仍不太清楚。大军早前到德国集训，才明确了队伍目前的水平，队员李少聪表示：「手球世界欧洲系最高水平，德国联赛基本上是最劲的联赛。我们到德国集训，发现和世界的距离并非太远。我们对住德国第3级联赛队，发现原来有力一拚，对第4级更加赢到。我们大概知道自己的水平，原来是有准职业球员的程度。」

以「香港男子手球俱乐部」名义首次参赛

这次集训改变了整队的心态，李少聪相信全运时落败，是执行未够好。为了测试自我，手球队决定首次参加中国手球超级联赛，以「香港男子手球俱乐部」名义征战，与全运时面对过的国手们再次较量，少聪剑指头三：「我们的目标一定是剑指全国头三。全运会已经取得第4名，只差一线。我们可以做得更好，所以目标是取得头三。」

新增香港站 港队望在主场封王

中超联赛以分站赛形式举行，新一季首阶段赛事已于荣昌赛区完成，港队将参加3个赛区，分别是广东佛山、福建晋江及香港。手球队教练许文邦透露香港站赛期及场地仍在协调中：「我们不是职业球员，球员系弹性参加，所以我们不会参加所有分站。」由于不会全季参赛，无缘总冠军，但许教练续指，「我们想得到分站冠军，特别是主场一站。当然终极目标是全国总冠军。」而他指中超之后，最重要的目标是9月的亚运会。

