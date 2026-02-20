Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026米兰冬奥│谷爱凌再出场跻身U型场地技巧决赛 首滑失手摔倒吓一跌 高呼抱歉﹗

2026-02-20
2026-02-20

在今届米兰科尔蒂纳冬季奥运会已取得2面银牌的国家队好手谷爱凌(Eileen Gu)，周四(19日)再度出场参加自由式滑雪女子U型场地技巧预赛，第一滑出意外摔倒仅得16.25分，幸好第二轮回复水准取得86.50分，在两轮取最高分一轮的赛制下，以第5名晋级决赛。谷爱凌在今届3个项目的预赛都在初段出现失误，她赛后矢言又让大家吓一跳，并指自己亦在寻找答案。

首滑失手仅得16.25分

谷爱凌周四参加自由式滑雪女子U型场地技巧预赛，第一滑就失手摔倒只得16.25分。比赛赛制是两轮取成绩最好的一轮，谷爱凌在第二轮不容有失下，顺利完成整套动作，得到86.50分，以第5名晋级决赛。这名22岁好手在之前两项坡面障碍技巧和大跳台预赛中，都曾在初段出现失误，如今第3次发生，她矢言自己亦在寻找答案：「我都想知道为甚么总是这样，想找到根源。这不是技术问题，但我好像要达到一定的压力门槛，才能激发最佳状态。可能是预赛第一轮的压力不够大，我不知道这样想是对不对。」

周六出战U型场地技巧决赛争首金

而她亦向观众说抱歉：「我真的不是故意吓到大家。如果第一滑完成到，我都希望第一滑就成功。抱歉，又让大家吓一跳。」在月女子坡面障碍技巧和大跳台都夺得银牌的谷爱凌，周五(20日)将休息一天，周六才参加U型场地技巧决赛，力争今届米兰冬奥首金。

