Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026米兰冬奥│刘美贤女子花式溜冰夺金 赛后爆粗与可爱形象成鲜明对比 网民：真性情我钟意﹗

即时体育
更新时间：13:28 2026-02-20 HKT
发布时间：13:28 2026-02-20 HKT

米兰科尔蒂纳冬季奥运会周四(19日)上演女子花式溜冰个人赛决赛的自由滑项目，美国华裔选手刘美贤(Alysa Liu)取得150.20分，连同短曲的76.59分，总分为226.79分，后上力压两名日本名将夺得金牌，为美国重夺这个失落24年的冠军。刘美贤赛后面对镜头爆粗展示兴奋之情，与其华丽的舞蹈和可爱面孔成鲜明对比，网民反而十分欣赏，直言「真性情先得人钟意」﹗

后上力压两名日本选手夺冠

周二先上演女花个人赛决赛短曲项目，头4位有3名日本选手，中井亚美以78.71分排第1，坂本花织以77.23分排第2，刘美贤取得个人新高的76.59分位列第3。到周四的自由滑，刘美贤表现出色，在名曲《MacArthur Park》的背景下，全套动作十分流畅，满面笑容令全场观众都十分投入，得到全场最高的150.20分，总分为226.79分，后上得到冠军。坂本花织于自由滑获147.67分，总分224.90分得银牌；中井亚美在自由滑的演出质素有瑕疵，得到140.50分，总分219.16分挂铜。

爆粗获网民赞「真性情」

刘美贤打破俄罗斯选手在女花连续3届夺冠的垄断局面，并助美国取得失落这面24年的金牌。而20岁的刘美贤完成长曲目后，对自己的表现相当满意，面对镜头兴奋爆粗：「X，这就是我所说的(that's what i'm f**king talking about)。」这性情流露的说话，与她华丽的舞蹈和可爱面孔成鲜明对比，但网民十分受落，有人表示：「这样的真性情才让人喜爱。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
21小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
5小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
20小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
22小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
6小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
15小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
23小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
3小时前