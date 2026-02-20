2026米兰冬奥│刘美贤女子花式溜冰夺金 赛后爆粗与可爱形象成鲜明对比 网民：真性情我钟意﹗

米兰科尔蒂纳冬季奥运会周四(19日)上演女子花式溜冰个人赛决赛的自由滑项目，美国华裔选手刘美贤(Alysa Liu)取得150.20分，连同短曲的76.59分，总分为226.79分，后上力压两名日本名将夺得金牌，为美国重夺这个失落24年的冠军。刘美贤赛后面对镜头爆粗展示兴奋之情，与其华丽的舞蹈和可爱面孔成鲜明对比，网民反而十分欣赏，直言「真性情先得人钟意」﹗

后上力压两名日本选手夺冠

周二先上演女花个人赛决赛短曲项目，头4位有3名日本选手，中井亚美以78.71分排第1，坂本花织以77.23分排第2，刘美贤取得个人新高的76.59分位列第3。到周四的自由滑，刘美贤表现出色，在名曲《MacArthur Park》的背景下，全套动作十分流畅，满面笑容令全场观众都十分投入，得到全场最高的150.20分，总分为226.79分，后上得到冠军。坂本花织于自由滑获147.67分，总分224.90分得银牌；中井亚美在自由滑的演出质素有瑕疵，得到140.50分，总分219.16分挂铜。

爆粗获网民赞「真性情」

刘美贤打破俄罗斯选手在女花连续3届夺冠的垄断局面，并助美国取得失落这面24年的金牌。而20岁的刘美贤完成长曲目后，对自己的表现相当满意，面对镜头兴奋爆粗：「X，这就是我所说的(that's what i'm f**king talking about)。」这性情流露的说话，与她华丽的舞蹈和可爱面孔成鲜明对比，但网民十分受落，有人表示：「这样的真性情才让人喜爱。」