冬季奥运｜美国滑雪女王施芙莲 走过丧父之痛睽违8年再摘金

2026米兰冬奥高山滑雪女子回转赛落幕，美国滑雪女王施芙莲（Mikaela Shiffrin）以总成绩1分39.10秒大热夺金，继2018平昌冬奥后再尝金牌滋味，赢得个人历来第三面冬奥金牌。

周三（18日）举行的女子组赛事，港将金咏晞以1分04.16秒顺利通过，暂列62名。可惜次轮再有11位选手无法完成，金咏晞不幸为其中一位，总成绩只能留下DNF。次轮失手的选手还包括首轮暂列次席的德国选手及排第三的瑞典选手。

金牌争夺战方面，首轮做出全场最快47.13秒的施芙莲，在两大对手次轮双双失手下，次轮录得51.97秒，最终以1.5秒优势击败瑞士选手卡拉丝特（Camille Rast）夺金。这是她自2022年北京冬奥后，相隔8年再尝奥运金牌滋味。

冲线一刻，这名30岁传奇跪倒雪地上，激动落泪，脑海浮现的是6年前因意外离世的父亲。她说：「我想和那些无法到场的人一起享受这个瞬间，特别是我的父亲，他没能看到这一刻。」她赛后哽咽道：「我不想没有父亲的生活，但今天或许是我第一次真正接受这个事实。世界曾是我的舞台，但我甚至不知道接下来的四年会怎样。更别提12年了。」她不知道自己会在2018年平昌冬奥会上添两面奖牌，却因为没能在北京冬奥资格赛中赢得第三面奖牌而被人暗讽北京冬奥会让她失去滑雪的乐趣。而米兰冬奥让她重拾这份快乐。

