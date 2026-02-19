徐梦桃创历史卫冕金牌：只要还能站在台上 任何事都不重要 扬言再战第六届想当「六届元老」

冬奥国家队再传捷报！继苏翊鸣夺金后，35岁的老将徐梦桃于米兰冬奥自由式滑雪女子空中技巧决赛中，凭借近乎完美的一跳，以112.90分的佳绩成功卫冕，为中国队再添一金。她不仅超越了自己在北京冬奥夺金的108.61分，更成为该项目史上首位完成卫冕的选手。队友邵琪亦发挥出色，收获一面铜牌。

决赛共分两轮比赛进行，首轮头6位的选手晋级， 次轮一跳定生死，压力可想而知。压轴登场的徐梦桃选择了难度系数极高的「Back Full-Full-Full」动作，但是她一气呵成，完美无瑕地完成。她一气呵成，完美无瑕地完成。当得分112.90分公布的那一刻，她激动大吼：「我怎么做到的！我怎么跳这么漂亮！」

赛后受访时，这位「四朝元老」笑中带泪，坦言前一天还在接受针灸治疗，膝盖承受巨大压力：「只要能站在舞台上，只要我能上场能干（比赛），任何事都不重要。」

尽管已年届35岁，徐梦桃的「奥运心」仍然炽热。被问及未来动向，她斩钉截铁表示不想退役，更扬言要挑战第六届冬奥会：「我要回家跟家人商量商量，但我自己很期待！我不知道现在中国体育界有没有『六届元老』，我希望可以当第一个。六届之后我若还能站在赛场上，我就赢了！」

赛后发布会上，徐梦桃直言只有热爱可抵万难，感谢团队和家人给予她巨大的力量与支持。随后她笑道：「我是一个要强的人，教练和领导都知道，我就算拿第二都算比赛没比好。但随着年龄增长，我学会拥抱自己的每一个敏感时刻，活出自我。」