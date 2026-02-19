Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德拉海滩公开赛｜黄泽林赛后不忘以广东话讲：我想继续证明给香港人看 我们绝不输蚀 我们是可以的

更新时间：07:25 2026-02-19 HKT
发布时间：07:25 2026-02-19 HKT

继一月初的中银香港网球公开赛（ATP 250）后，香港网球一哥黄泽林（Coleman）大年初三（周四）早上在美国德拉海滩公开赛（Delray Beach Open）再次跻身8强，他跟世界排名29的东道主球手中岛布兰登打了1.5小时，港将开出13个「A士球」下以6:4、7:6（7:4）胜出，报却2024年败仗之仇，Coleman的世界排名亦由原来的137位升至个人新高的124位。

黄泽林在美国之旅第一站的比赛已交出好成绩。资料图片
Coleman（右）及中岛布兰登（左）激戢后，相信后者输得口服心服。直播截图
Coleman跟中岛布兰登对上一次对垒是2024年9月的杭州ATP 250的比赛，当时二人斗足3盘下Coleman吃下败仗，但来到今次德拉海滩公开赛，港将继续保时稳健的发球，共发出13个「A士球」，比对手多2个，第一盘以6:4先拔头筹，次盘双方曾互破对方发球局，最终打至「抢七」，Coleman曾在初段落后对手，但没乱阵脚，最终以7:6（7:4）奠胜。

Coleman在今仗开出13个「A士球」。资料图片
今次是Coleman第一次参加这项赛事，亦是他今程美国之行（一连4站）的头一站比赛，并由外围赛打起至现在的8强席位，可以说是有一个很好的开头，在比赛期间，镜头不时影住Coleman年初新请的韩籍教练林圭泰，他出发前曾表示十分期待跟这位教练到海外比赛。

资料图片
对于一个半月内两次跻身ATP 250比赛的8强，Coleman赛后开心的表示：「我第一次参加这个比赛就入到8强，十分不可思议，对我亦意义重大，我的教练（指林圭泰）来过这里几次，他赛前告诉我很多关于这个比赛的事，十分有帮助，我十分喜欢这里的环境，令我想起去年迈阿密公开赛的美好回忆（历史性打入32强，曾在64强爆冷击败当时世界排名14的美国代表舒尔顿（Ben Shelton），在美国比赛给我第二个家的感觉，是一处很特别的地方。」

司仪亦提到Coleman在去年美国网球公开赛历史性由外围赛杀入32强，亦是香港第一位跻身ATP250 级别的8强球手（包括在中银香港及今次德拉海滩），问他代表香港造出这些历史有几骄傲，Coleman表示：「做出这些『第一次』一点也不容易，尤其我来自香港，我之前不是好多球手打到我这个水平，能成为造出这些『第一次』的球手以及代表香港比赛，对我来说是一份荣幸，亦是梦想成真，亦为自己感到很骄。」

Coleman提到自己5岁 在维园开始学网到，到前几年因疫情足有一年半没有比赛，后来去到西班牙拿度学校训练，令他有现在的成绩，他说：「西班牙也像我的第二个家，过去几年都在那里训练，疫情后我有想过走另一条路（指不打网球），拿度邀请我去他的学校试试，跟一班出众的青年球手一齐训练，在那里我学了很多，网球是我热爱的运动，享受每一个打网球的时刻。」

他亦要求以广东话说几句：「现在在香港是早上5、6点，希望有少少观众在电视看我的直播，希望这个成绩令到大家继续相信在香港都可以做到一个世界级的网球员，我们绝对不输蚀，我想继续证明给自己或者更多香港人看，我们是可以的。」杀入8强后，Coleman的世界排名由原本的137位升至124位，他曾于2024年9月去过128位，德拉一役后肯定刷新自己个人世界排名新高。

Coleman 下一圈将对世界排名20的意大利球手Flavio Cobolli，后者是应届温布顿网球公开赛8强球手，预计会有一番龙争虎斗。

记者：徐嘉华

