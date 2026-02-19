Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜苏翊鸣单板滑雪坡面障碍技巧 夺国家队今届冬奥首金

更新时间：00:37 2026-02-19 HKT
发布时间：00:37 2026-02-19 HKT

苏翊鸣在2026年米兰科尔蒂纳冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛中，以82.41分赢得国家队在今届冬奥会的首面金牌，作为自己22岁的最佳生日礼物。

这面金牌意义重大

苏翊鸣于上届冬奥会这个项目夺银，今次成功再进一步夺金，兼且为国家队打开今届冬奥今牌之门，赛后他激动表示：「这个目标、这个时刻，我已经说了太久太久。我无比珍惜它。能够在这个最顶级的舞台上代表中国，实现我的目标，我感激我的家人、教练、所有在这里支持我的人。没有你们，这一切都不会发生。」

为国家队夺首金压力巨大

苏翊鸣透露，为国家队摘下首金的重任，一度为他带来巨大压力：「大跳台之后的那几天，我满脑子想的都是这个。能最终把它挂在胸前，我太幸运了。这意义非凡。」

感谢所有人的支持

回忆起四年前的冬奥夺银的经历，这位寿星喜言：「把这枚奖牌挂在脖子上的那一刻，你知道吗？它真的很重，我几乎忘记了四年前那种感觉。今天能再得到一枚（金牌），这对我来说意味著一切。」

徐梦桃夺国家队第二金

国家队在自由式滑雪女子空中技巧夺一金一铜。新华社
国家队在自由式滑雪女子空中技巧夺一金一铜。新华社
徐梦桃在自由式滑雪女子空中技巧夺金。新华社
徐梦桃在自由式滑雪女子空中技巧夺金。新华社

至于徐梦桃在自由式滑雪女子空中技巧决赛以112.90分 ，力压得102.7分的澳洲选手成功卫冕，拿下国家队今届冬奥第二金，亦是冬奥这个项目卫冕的第一人，另一国家队选手邵琪以101.90分夺得铜牌。

