Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜荷兰速滑女神莉丹拉低拉链露内衣 庆祝动作随时值百万美元

即时体育
更新时间：15:18 2026-02-18 HKT
发布时间：15:18 2026-02-18 HKT

荷兰速滑女神莉丹（Jutta Leerdam）在本届冬奥会一战成名，不仅因为她以破奥运纪录成绩勇夺速度滑冰女子1000米金牌，更因为她赛后一个「拉链庆祝」动作，可能为她带来一笔过百万美元(约780万港元)的天价合约。

拉低拉链涡行庆祝

27岁的莉丹于决赛第一名冲线后，拉开运动衣的拉链，露出内里的Nike运动内衣，在冰场上滑行庆祝，接受全场的欢呼。此举被广告专家视为一次极其高明的市场营销操作。
赛后不久，Nike的官方社交媒体帐号立即分享了这位新科奥运冠军的照片，并配文写道：「当你快到这个地步，你无须请求许可。」这番话被外界解读为，Nike对莉丹在荷兰队官方赞助商为FILA的情况下，仍「违规」展示其品牌标志的行为，表示公开支持。

赞助金随时劲过奖金

据女性运动员营销机构的广告专家分析，莉丹这个充满力量的举动，有望为她带来巨额收入；估计赞助金额可高达一百万美元。据悉，荷兰为冬奥金牌得主提供的奖金为35,000美元（约37万港元），这个潜在的商业回报，远远超过了奥运金牌本身的奖金。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
6小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
00:44
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
社会
6小时前
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
社会
4小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
19小时前
农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富
亲子
2026-02-17 12:00 HKT
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
时事热话
3小时前