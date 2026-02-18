冬季奥运｜荷兰速滑女神莉丹拉低拉链露内衣 庆祝动作随时值百万美元
荷兰速滑女神莉丹（Jutta Leerdam）在本届冬奥会一战成名，不仅因为她以破奥运纪录成绩勇夺速度滑冰女子1000米金牌，更因为她赛后一个「拉链庆祝」动作，可能为她带来一笔过百万美元(约780万港元)的天价合约。
拉低拉链涡行庆祝
27岁的莉丹于决赛第一名冲线后，拉开运动衣的拉链，露出内里的Nike运动内衣，在冰场上滑行庆祝，接受全场的欢呼。此举被广告专家视为一次极其高明的市场营销操作。
赛后不久，Nike的官方社交媒体帐号立即分享了这位新科奥运冠军的照片，并配文写道：「当你快到这个地步，你无须请求许可。」这番话被外界解读为，Nike对莉丹在荷兰队官方赞助商为FILA的情况下，仍「违规」展示其品牌标志的行为，表示公开支持。
赞助金随时劲过奖金
据女性运动员营销机构的广告专家分析，莉丹这个充满力量的举动，有望为她带来巨额收入；估计赞助金额可高达一百万美元。据悉，荷兰为冬奥金牌得主提供的奖金为35,000美元（约37万港元），这个潜在的商业回报，远远超过了奥运金牌本身的奖金。
