剑击｜人仔细细个子小 梁殷侨以1米63奥运金牌姫花做榜样：她不太高也能夺奥运冠军 她做到 我也做到

更新时间：20:15 2026-02-16 HKT
发布时间：20:15 2026-02-16 HKT

年仅14岁 的少年女花「世一」梁殷侨（Zareena）周日在天水围体育馆举行的香港分龄剑击锦标赛中，成为唯一一位包办「青年组」及「少年组」的决赛剑手，更甚是2场决赛紧接进行，当中只有5分钟休息，最终这位协恩中三生夺得一金（少年组一银（青年组），大年初二将马不停蹄飞去印尼雅加达参加周五展开的亚洲青少年锦标赛，目标是争金，亦想证明「个子小」也可以有出头天。

近月在少年世界杯分站比赛取得一银２铜的梁殷侨，近日升上少年组世界排名第一，周日的比赛过关斩将，先进行的青年组比赛去到决赛对卫冕的黄诺颐（Lorraine），这正是上届同一个比赛的4强翻版，梁殷侨大部份时间处于从后力追的战况，但在尾段发力追至12:12，当时只剩下1分27秒，Lorraine因器材问题暂停比赛，复赛后Lorraine把握机会刺中对方得分，以13:12成功卫冕；值得一提，Lorraine的「军师」正是现任世界排名第一的蔡俊彦（Ryan）。

梁殷侨（左二）夺「少年组」冠军，左一为亚军文铱澄，右一为龙卓盈，她们3人将出战亚少团体赛，右二为黄咏琳。徐嘉华摄
梁殷侨（左二）夺「少年组」冠军，左一为亚军文铱澄，右一为龙卓盈，她们3人将出战亚少团体赛，右二为黄咏琳。徐嘉华摄
休息不足5分钟，梁殷侨（左）即出战「少年组」决赛对文铱澄（右）。徐嘉华摄
休息不足5分钟，梁殷侨（左）即出战「少年组」决赛对文铱澄（右）。徐嘉华摄

梁殷侨在「青年组」决赛途中曾因一字马动作令膝盖不适，在紧接的「少年组」决赛前曾短暂请场边医护人员稍为松驰大腿肌肉，休息5分钟后再度上场对文铱澄，但无阻「少年世一」以15:10卫冕「少年组冠军」。

2场决赛之间只有5分钟休息，梁殷侨说：「虽然在今日几场比赛都拉到少少膝盖，幸好比赛时没影响我的发挥，就叫自己顶住，『青年组』最后输一剑，是打那一剑时心急了点，对手把握到时机刺下来。」

梁殷侨（左）在「青年组」及「少年组」都对正亚少队友之一的龙卓盈（右）。徐嘉华摄
梁殷侨（左）在「青年组」及「少年组」都对正亚少队友之一的龙卓盈（右）。徐嘉华摄

赛后颁奖时，一众「少年组」战友兼队友都笑著称梁殷侨「世一」，5月才15岁 的她表示，无论是在FIE少年世界杯的成绩（共拿过一银2铜）、「世一」这个位甚至在本月初的都灵大奖赛，从小组打至「正赛」等等都出乎自己意料之外，她说：「现在拿到的FIE的成绩都是出乎意外的，以我如此细的年纪，对住世界各地经验丰富的剑手都有得打，甚至赢到，是好开心一件事，这都归功于在少年组世界杯的比赛对到不同国家的剑手，从中学识好多不同打法。」

「少年组世界排名升到第一位，我会继续努力去保住这个『世一』排名。」

才14岁、个子小小的梁殷侨不断制造剑击惊喜。徐嘉华摄
才14岁、个子小小的梁殷侨不断制造剑击惊喜。徐嘉华摄

梁殷侨周三（年初二）早上就要随队到印尼准备亚青赛的「少年组」比赛，第一次参加亚少的她坦言以「奖牌」为目标：「同世界杯一样，都是有个想法：『我想赢他们』。」

没有高个子身栽，梁殷侨都能打出一条剑击路，谈到这方面，她提到成人组「世一」兼奥2届奥运金牌（东奥、巴奥）、美国的姬花（Lee Kiefer）（身高1米63），她希望自己也长到她这高度：「我相信自己还会长高一点的，现在1米5几，我的脚步郁得快，捉刺中对手的时机也不错，令对方难在我身上得分。」

「我觉得Lee Kiefer都不算高，但都拿到2届奥运冠军，她做到的，我都可以做到。」小小年纪的殷侨信心满满，未来一个星期的亚少比赛，大家拭目以待，她期望在个人赛及团体赛（拍樊宝懿、龙卓盈及文铱澄）都踏上颁奖台。

记者/摄影：徐嘉华

