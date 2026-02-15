Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜巴西选手布拉森冬奥高山滑雪摘金 创南美历史

即时体育
更新时间：11:35 2026-02-15 HKT
发布时间：11:35 2026-02-15 HKT

2026 年冬季奥运会高山滑雪男子大回转赛事，25岁的巴西选手布拉森（Lucas Pinheiro Braathen）凭借第二轮的完美发挥，历史性地为巴西、乃至整个南美洲赢得了首枚冬季奥运会金牌。

在周六的比赛中，雪花纷飞，大雾弥漫，但布拉森沉著应战，在技术要求极高的Stelvio赛道上，以两轮总成绩2分25秒力压群雄。当看到自己排名第一时，他激动地倒在雪地上放声尖叫。他最终以0.58秒的优势，击败了卫冕冠军、瑞士名将奥德马特（Marco Odermatt），奥德马特的队友美拿特（Loic Meillard）则获得铜牌。


布拉森赛后激动地表示：「「我一直在努力滑行，不停地滑，努力寻找落脚点，努力寻找节奏。我用心滑雪，当你以自己的方式滑雪时，一切皆有可能。对我来说，唯一重要的是保持自我。我是一名巴西滑雪运动员，我成为了奥运冠军。巴西是高山滑雪的奥运冠军了！希望这枚金牌能激励下一代巴西儿童，告诉他们没有什么是不可能的，重要的是你的内心，你的心之所向。」

这位拥有巴西和挪威双重血统的滑雪天才，其职业生涯亦充满传奇色彩。他原本代表挪威参赛，但在2023赛季前突然宣布退役，一年后戏剧性地复出，并选择代表其母亲的祖国巴西出战。转籍后，他已为巴西创造了多项「第一」：首位登上高山滑雪世界杯颁奖台的巴西选手、首位赢得世界杯分站冠军的巴西选手，如今更成为了首位巴西冬奥金牌得主。


布拉森的历史性胜利，亦令巴西举国沸腾。在米兰的「巴西之家」，身穿黄绿色服饰的粉丝们全程为他欢呼，赛后更播放起强劲的桑巴音乐，一同跳舞庆祝。巴西总统卢拉亦在社交媒体上发文祝贺，称「这项史无前例的成就，反映了巴西体育的才华、奉献和持续努力，它将激励新一代，并拓宽巴西体育的视野。」

