乒乓球｜谈办比赛目的 余国梁：一定要有香港球手参赛才完美 我们不是借个地方给海外选手玩

今年适逢香港乒乓球总会90周年，乒总周五晚在铜锣湾举行烧烤晚会，不少香港乒球手包括黄镇廷带著腹大便便的太太Stella及2岁半女儿凯楹到场，乒总主席余国梁（Tony）谈到12月8-13日的香港WTT总决赛，他表示是否沿用去年的红馆还是移师启德体艺馆（同样1万人场）上演仍未有定案，赛项暂一如去年的男、女单及混双，至于会否加入男双作为表演赛，Tony表示：「主办比赛永远都是要有香港运动员参与才最完美，我们不是借个地方给其他国家的球手玩。」

黄镇廷同太太Stella祝大家马年身体健康。徐嘉华摄

香港乒总周五晚在铜锣湾举行烧烤晚会。徐嘉华摄

乒总主席余国梁（右）及瑞典名将皮尔逊（左）齐齐做出恭贺新年的手势。徐嘉华摄

去年香港首办WTT总决赛 5天比赛吸引87,000球迷入场

去年12月的香港WTT总决赛首次在红馆（开1万个观众坐位）上演，最后数天几乎场场爆满，大会的资料，5天的比赛共吸引87,000名观众入场（每场开1万座席），Tony表示：「WTT总决赛无论在红馆还是启德，都会受球迷欢迎，今年重点是加入更多香港元素，不要浪费这个宣传香港的平台。」Tony曾表示，红馆邻近火车站，方便内地球迷到港睇比赛，今年会否转场，将会跟WTT（世界乒球职业大联盟）商讨。

港队总教练李静（左）及陈颢桦（右）暂放下乒球，轻松享受烧烤乐。徐嘉华摄

现任女队教练张瑞（右）及已传part time 运动员的李皓晴（左）难得一见。徐嘉华摄

男双「世一」组合黄镇廷（左）及陈颢桦（右）在晚会上分享近况。徐嘉华摄

WTT总决赛自2021年开始，每年在不同国家举行，香港破天荒获WTT一纸3年合约，代表2025至2027年的总决赛都由香港主办，比赛项目除了男、女单为必然项目外，去年香港首次加入「混双」（取替以往的男、女双打）；如无意外，今年亦会继续这3个赛项（男、女单及混双），是否会加入「男双」或者以男双为表演项目，暂未有最后决定，但由于出战总决赛的男、女单各16人及双打8队是根据球手全年的WTT世巡赛排名，所以今年增设其他项目的机会不大。

2025年的香港WTT总决赛的男、女单冠军由日本张本智和及国手王曼昱夺得，大热的王楚钦及孙颖莎分别在单打4强因伤退赛（莎莎打至中途退赛），Tony认为是一年太多比赛所致，亦不知是否他们二人合作的混双多打2场小组赛的关系，故今年亦会考虑「混双」删去小组赛，跟单打一样直接进行淘汰圈的赛事。

瑞典名将皮尔逊任沙特阿拉伯主教练 到体院偷师

今日出席烧烤晚会还有前世界冠军兼前世界一哥、瑞典名将皮尔逊（Jorgen Persson），他身穿唐装，十分应节，去年4月开始成为沙特阿拉伯乒球队主教练的他，专程来港参与港乒队在体院的训练基地，不排除日后多带队来港集训，他大赞体院精英球手的训练模式十分值得借镜；同场还有前乒总行政总监黄德森（Sam）。

阿廷跟家人到场，太太下月初生第二胎，凑成一个「好」字。徐嘉华摄

阿廷囡囡好活泼。徐嘉华摄

阿廷太太预产期为3月初

香港一哥黄镇廷跟3月初将临盆的太太及女儿凯楹到场，下周农历新年撞正新加城大满贯，阿廷庆幸自己不用打外围赛，可以到初三才启程，他跟师弟陈颢桦将首次以「世一」身份参加「大满贯」的双打赛，冀能重温去年8月瑞典站大满贯夺冠滋味。

记者/摄影：徐嘉华