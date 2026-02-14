专访│杰运「最佳组合」32组争3席 「老少配」黄镇廷、陈颢桦与男花、「邓谢配」激斗

「国泰2025香港杰出运动员」颁奖礼将于3月31日假会展举行，包括「香港最佳运动组合」在内共4个选举项目的「公众投票」，由现在至3月1日接受网上投票（按此前往投票网站）。竞争激烈的「最佳运动组合」共有32组竞逐3个得奖名额，根据最新投票走势，暂排头3位顺序为男子花剑队、羽毛球「邓谢配」邓俊文、谢影雪及首次参选的乒球男双「老少配」黄镇廷、陈颢桦。、

首次改以男双组合参选感新鲜

阿廷是「杰运」常客，已手执8个「杰运」奖项，包括5个「香港杰出男运动员）（2016、2017、2021、2023、2024）及3个「香港最佳运动组合」（拍档都是混双的杜凯琹）（2015、2017、2019），他用「新鲜」来形容跟颢桦首次被香港乒总提名竞逐奖项：「之前都是跟阿杜的混双参选『香港最佳运动组合』，今次改以男双，有些新鲜感，被提名都是开心事。」阿廷亦是「香港杰出男运动员」的候选人，问他获奖信心，他笑说：「信心不及我在比赛的信心大。」

第一次获提名「杰运」，陈颢桦表示：「肯定是好开心，是我人生第一次，好记得以前廷哥都叫我们去投他一票，我真的届届都有投他。」值得一提，对上一次由香港乒球男双夺「最佳运动组合」奖，是20年前「孖宝」李静、高礼泽。

黄镇廷（中）以往三次夺得杰出运动组合拍档都是混双的杜凯琹（左），他形容今次与陈颢桦（右）被香港乒总提名竞逐奖项有新鲜感。资料图片

4项目设公众投票

去年适逢粤港澳全运会，不少全运金牌组合都是候选之列，包括在公开投票排首位的全运团体赛金牌组合男子花剑队（张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘），还有排在第4位的李思颖及梁颖仪这对全运麦迪逊金牌拍档，以及人气极旺的羽毛球混双「邓谢配」邓俊文及谢影雪，他们暂列次位。

「杰运」共有4个项目 ：「香港杰出男运动员」（5人）、「香港杰出女运动员」（5人）、「香港最佳运动队伍」（1队）、「香港最佳运动组合」（3组）设公众投票。公众可于3月1日前在网上投选自己喜爱的运动员，得奖者由3组人士投票选出，包括评审团（占50%）、本港体育编辑/记者（占20%）、市民（占30%）。

记者：徐嘉华

