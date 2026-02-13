Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运│国家队夺今届短道速滑首面奖牌 孙龙男子1000米差0.028秒夺银

即时体育
更新时间：13:32 2026-02-13 HKT
发布时间：13:32 2026-02-13 HKT

国家队在周四(12日)米兰科尔蒂纳冬季奥运会短道速滑第2个比赛日，摘下赛项首面奖牌。孙龙在男子1000米决赛中，以1分24秒565次名冲绾，取得一面银牌。荷兰名将奥禾奥特以1分24秒537夺金，孙龙仅差0.028秒未能踏上颁奖台最高处。

孙龙为国家短道速滑队取得今届首面奖牌

短道速滑男子1000米周四一口气上演半准决赛、准决赛和决赛。中国队有孙龙、刘少昂和林孝埈跻身半准决赛，前两人顺利晋级准决赛。在准决赛中，孙龙在第一组以次名冲线，跻身A组决赛争奖牌；刘少昂则在第二组倒灶得第4名，只能转战B组决赛。在A组决赛中，第二道起步的孙龙稳守第4位等待机会，在还剩两圈时爆发，连过两人升到第2位，最终以0.028秒之差不敌荷兰名将奥禾奥特得第2名，但仍为国家短道速滑队取得今届米兰冬奥首面奖牌。而南韩选手林钟彦挂铜。

孙龙：尽可能避免失误﹗

虽然仅差之毫厘未能疯金，但孙龙仍满意道：「我发挥算稳定，比赛时只想一场一场去赛，没有想要取得甚么颜色的奖牌。我一直尽可能避免失误，尽可能取得好成绩。」

