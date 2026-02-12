冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
更新时间：11:30 2026-02-12 HKT
发布时间：11:30 2026-02-12 HKT
发布时间：11:30 2026-02-12 HKT
2026 年冬奥会女子单板滑雪U型场地技巧资格赛中，发生令人心碎的一幕。国家名将刘佳宇(Liu Jiayu)在第二轮滑行中，因雪板意外卡在雪中，导致身体失衡，高速下坠时头颈部先著地，重重地摔在场上，随后躺在雪地上一动不动，需要医护人员用担架抬离场，她离开时神志清醒。
头部著地 担架抬离场
意外发生后，现场音乐立即停止，医护人员迅速冲入场内对她进行救治。经过初步处理后，33岁的刘佳宇被用担架抬离赛场，比赛亦因此中断了十分钟。在场观众无不神情凝重，为这位老将的伤势感到担忧。目前，其具体伤情尚未有官方消息公布，只知她被抬离场时是清醒的。
一个月前足踝受伤
事实上，在本届冬奥会前，刘佳宇的参赛之路已是困难重重。她不仅要面对比自己年轻三分之一、甚至只有她一半岁数的年轻选手的冲击，更不为人知的是，她上个月才因脚踝严重受伤而躺在医院病床上，甚至一度无法走路。
卡斯特列特送上祝福
同样参加了这场比赛、已是第六次出征冬奥会的西班牙老将卡斯特列特（Queralt Castellet）对此感同身受。她说：「我和刘佳宇已经同场竞技了很多年。我们都清楚明白U型场地运动的风险，知道每一次动作的突破、技术的进步，背后都意味著伤病。我为她的意外感到伤心，愿上天保佑她。」
最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
2026-02-11 11:00 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
2026-02-11 08:00 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT