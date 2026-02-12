Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场

即时体育
更新时间：11:30 2026-02-12 HKT
发布时间：11:30 2026-02-12 HKT

2026 年冬奥会女子单板滑雪U型场地技巧资格赛中，发生令人心碎的一幕。国家名将刘佳宇(Liu Jiayu)在第二轮滑行中，因雪板意外卡在雪中，导致身体失衡，高速下坠时头颈部先著地，重重地摔在场上，随后躺在雪地上一动不动，需要医护人员用担架抬离场，她离开时神志清醒。

头部著地 担架抬离场

意外发生后，现场音乐立即停止，医护人员迅速冲入场内对她进行救治。经过初步处理后，33岁的刘佳宇被用担架抬离赛场，比赛亦因此中断了十分钟。在场观众无不神情凝重，为这位老将的伤势感到担忧。目前，其具体伤情尚未有官方消息公布，只知她被抬离场时是清醒的。

一个月前足踝受伤

事实上，在本届冬奥会前，刘佳宇的参赛之路已是困难重重。她不仅要面对比自己年轻三分之一、甚至只有她一半岁数的年轻选手的冲击，更不为人知的是，她上个月才因脚踝严重受伤而躺在医院病床上，甚至一度无法走路。

卡斯特列特送上祝福

同样参加了这场比赛、已是第六次出征冬奥会的西班牙老将卡斯特列特（Queralt Castellet）对此感同身受。她说：「我和刘佳宇已经同场竞技了很多年。我们都清楚明白U型场地运动的风险，知道每一次动作的突破、技术的进步，背后都意味著伤病。我为她的意外感到伤心，愿上天保佑她。」

