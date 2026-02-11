马会球会「龙马精神」强强联手 注资3200万 推动高球「一条龙」发展

香港赛马会（马会）与香港哥尔夫球会（球会）今日（11号）宣布达成重磅战略合作，以「龙马精神」之势， 携手推出「赛马会社区高尔夫球计划」(计划)，全力支持未来两年一系列国际高球盛事落户香港。共同推动本地高球运动普及化、精英化与盛事化三轨发展。

马会将透过其慈善信托基金拨款3,200万港元，支持球会未来两年推出一系列普及与精英并行的社区项目。并于3月5-8日假粉岭球场举行，已经举办第三年的国际大赛 「汇丰LIV Golf香港站」，做为首个合作舞台，在大赛期间举办一系列活动，为这次合作打响头砲。

百年机构强强联手 打造文体旅联乘效应

启动礼由香港赛马会公司事务执行总监谭志源及香港哥尔夫球会会长郭永亮共同主礼。谭志源致辞时表示：「 我哋两会都超过百几年历史，我哋两会亦都分别于主场，举办好多国际嘅盛事。 国家近年大力提倡「文体旅」结合的政策。要将好多文化嘅活动、好多体育嘅盛事，同旅游结合起上嚟，达至联乘效应，比各自为政要好。 」 随即谭志源笑言：「背景板已暗藏玄机：球会标志是龙，马年标志是马，正正是『龙马精神』。」

即将举行的LIV Golf香港站作为计划起点，将在赛事观众村内设立摊位。并安排国际顶级球星走入校园及社区，与青少年亲身交流，并邀请他们夜访跑马地马场，体验「快活星期三」的独特赛马文化，向世界推广香港多元的体育旅游魅力。

计划三箭齐发：社区、盛事、青训紧密结合

香港哥尔夫球会会长郭永亮表示：「 我们很高兴与马会携手合作。呢项计划标志住香港两大历史悠久的体育会，首度联手进军社区，全方位推动高尔夫球运动普及化，做到「区区有高球，无处不高球」。配合政府普及化、精英化、盛事化、专业化同产业化五大方向，发挥最大的协同效应，全面提升本地高球运动的发展。 」

他指出两会志同道合：「 我们目标一致，绝对系一拍即合。高球系一项讲求自律、礼仪同耐性的运动。球会一直以来都好希望有更多人可以认识呢项运动，可以将高球带到社区，带到青少年当中。希望可以藉住高尔夫球，帮佢哋建立正面的价值观。 」

两会计划将加强社区参与、支援青训和协助盛事方面的合作，例如利用「移动高球模拟器」组成流动车队，走访全港各区学校及社区点，打破场地限制，让大众能轻易体验高球乐趣，助球会发掘潜质新秀。 同时为基层儿童、年轻及残疾高球员安排专业指导。目标是衔接社区普及、精英培训至代表香港出赛的完整阶梯。 预计合共每年能惠及近 25,000 名学童、青少年和弱势社群。

