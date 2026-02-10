Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜巅峰对决憾负卫冕冠军 谷爱凌冬奥坡面障碍技巧摘银

即时体育
更新时间：10:38 2026-02-10 HKT
发布时间：10:38 2026-02-10 HKT

2026冬季奥运女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛，国家冰雪女王谷爱凌(Eileen GU)与卫冕冠军瑞士的格雷莫德（Mathilde Gremaud）斗得难分难解。最终，谷爱凌凭借首轮滑出的86.58分，以0.38分的微弱差距不敌86.96分的格雷莫德，收获一枚银牌。这是国家队在本届冬奥会的第二枚奖牌，也是谷爱凌个人冬奥生涯的第四枚奖牌。加拿大选手奥尔德姆以76.46分摘得铜牌。

第二、三跳接连失误

比赛过程可谓一波三折。谷爱凌在预赛首轮已出现失误，但凭借第二轮的出色发挥成功晋级。决赛中，她首轮便拿出高难度动作，取得86.58分的高分，一度占据领先。然而，在决定性的第二轮和第三轮，谷爱凌均出现失误，其中第三轮更重重摔倒。面对失误，她向镜头做出了俏皮的耸肩动作，尽显大将之风。与此同时，对手格雷莫德则在第二轮顶住压力，滑出全场最高的86.96分，锁定金牌。

夺银仍满意自己表现

尽管与金牌擦肩而过，但谷爱凌赛后表示对自己的表现感到非常骄傲和满意。她说：「我已经滑到了自己的最好，这是我坡面障碍技巧一辈子做得最好的一套动作。我也知道这是格雷莫德最好的一套动作，所以我们两个人四年以来一直在比赛中较量。今天能在高压力下完成自己最好的一套动作，就已经非常开心。
现场广播员亦指出，谷爱凌的杆上动作组合是女子坡面障碍技巧历史上最难的一套，她自豪地表示：「这让我觉得能代表这项运动，并把它带给更多人。能够做到自己最好，我觉得很骄傲。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
3小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
19小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
17小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
4小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
14小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
14小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
19小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
1小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT