冬季奥运｜巅峰对决憾负卫冕冠军 谷爱凌冬奥坡面障碍技巧摘银

2026冬季奥运女子自由式滑雪坡面障碍技巧决赛，国家冰雪女王谷爱凌(Eileen GU)与卫冕冠军瑞士的格雷莫德（Mathilde Gremaud）斗得难分难解。最终，谷爱凌凭借首轮滑出的86.58分，以0.38分的微弱差距不敌86.96分的格雷莫德，收获一枚银牌。这是国家队在本届冬奥会的第二枚奖牌，也是谷爱凌个人冬奥生涯的第四枚奖牌。加拿大选手奥尔德姆以76.46分摘得铜牌。

第二、三跳接连失误

比赛过程可谓一波三折。谷爱凌在预赛首轮已出现失误，但凭借第二轮的出色发挥成功晋级。决赛中，她首轮便拿出高难度动作，取得86.58分的高分，一度占据领先。然而，在决定性的第二轮和第三轮，谷爱凌均出现失误，其中第三轮更重重摔倒。面对失误，她向镜头做出了俏皮的耸肩动作，尽显大将之风。与此同时，对手格雷莫德则在第二轮顶住压力，滑出全场最高的86.96分，锁定金牌。

夺银仍满意自己表现

尽管与金牌擦肩而过，但谷爱凌赛后表示对自己的表现感到非常骄傲和满意。她说：「我已经滑到了自己的最好，这是我坡面障碍技巧一辈子做得最好的一套动作。我也知道这是格雷莫德最好的一套动作，所以我们两个人四年以来一直在比赛中较量。今天能在高压力下完成自己最好的一套动作，就已经非常开心。

现场广播员亦指出，谷爱凌的杆上动作组合是女子坡面障碍技巧历史上最难的一套，她自豪地表示：「这让我觉得能代表这项运动，并把它带给更多人。能够做到自己最好，我觉得很骄傲。」