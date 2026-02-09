NFL｜海鹰29:13挫爱国者夺超级碗 获加成28年来首位跑卫夺MVP

第60届NFL超级碗(NFL Super Bowl)周日上演，由西雅图海鹰对上新英格兰爱国者，最终海鹰以29:13击败爱国者继2013年后再夺超级碗，跑卫获加(Kenneth Walker III)荣获MVP成队史和28年后首位跑卫夺得此殊荣。

海鹰29:13报仇爱国者成功 获加成队史首为跑卫夺MVP

今届超级碗上演复仇大戏，由国联(NFC)冠军西雅图海鹰对上美联(AFC)冠军新英伦爱国者，2队11年前曾在超级碗碰头，惟海鹰最终遭爱国者反胜。今场海鹰展现出强捍防守表现，爱国者前3节都无法得分，反观海鹰在有跑卫获加的推进下，频频由踢球手迈尔斯(Jason Myers)以射门得分下、以12:0进入决胜节。

到末节海鹰就先有班拿(AJ Barner)取得达阵得分，加上迈尔斯踢入附加球，将比数拉开至19:0，随后爱国者虽有以达阵将比数稍微拉近，但随后海鹰再有迈尔斯踢球得分及禾苏(Uchenna Nwosu)达阵得分下，爱国者在末段再有达阵也无力回天，最终海鹰一报11年前之仇，以29:13挫爱国者夺得超级碗。

今场海鹰功臣之一踢球手迈尔斯大创超级碗记录，单场踢入过5次射门得分打破超级碗射门得分记录，而跑卫获加今战单人疯狂推进135码，再加上接球共贡献出161码，勇夺今届MVP，成为队史首位后卫夺得超级碗MVP，更是继1998年丹佛野马后28年后首位后卫夺得MVP。