比利时女子桌球公开赛｜今季四次打入决赛 吴安仪终捧杯：这对我是一个肯定

香港「四眼Cue后」吴安仪踏入2026年有个好开始，继上月WSF女子桌球锦标赛夺亚后，周日克服身体不适，在比利时女子桌球公开赛4强及决赛连胜2位前世界冠军、英格兰的伊云丝（Reanne Evans)及泰国的勒查露（Mink Nutcharut）夺冠，这亦是港将职业桌球生涯第23冠兼打破今季冠军荒，今日（10号）要飞去英国巴恩斯利参加周二（10号）开始的WST世界桌球公开赛的资格赛，对英格兰名将冰咸（Stuart Bingham）。

吴安仪及MINK 是老对手，之前互有胜负。照片由公关提供

安仪终在比利时破今季冠军荒。照片由公关提供

照片由公关提供

照片由公关提供

接连击败两位前世界冠军

安仪先在小组3战3胜入16强，先后以3:1胜泰国的Narucha Phoemphul、8强以3:0胜英格兰名将简娜（Rebecca Kenna），4强对老对手兼12届世界冠军伊云丝，港将以：4:2（78:5、8:69、57:43、71:38、37:84、81:0），决赛是亦敌亦友的Mink，安仪同样以4:2（24:105、62:6、28:76、62:19、94:14、73:30）反胜这位前世界冠军夺冠。

安仪四强先遇12届世界冠军伊云丝。照片由公关提供

照片由公关提供

安仪在决赛跟MINK 争后冠。照片由公关提供

安仪赛后表示开始终于可以打破今季冠军荒：「其实来到比利时出现感冒及流鼻水，幸好食了药后，身体不适没太大影响发挥。今季入过4次决赛，之前3次都在决赛发挥不好，今次终于捧杯，对自己是一个肯定。」

港队总教练郭伟恩带领球队出战比利时赛事。照片由公关提供

安仪跟港队队友分享冠军的喜悦。照片由公关提供

港将在赛后都提到师兄日前在体艺馆世界桌球大奖赛跟名宿亨特利（Stephen Hendry）的表演赛中打出一Cue147度，她坦言想现场见证，可惜身在比利时比赛。

照片由公关提供

世界一姐白雨露爆冷4强止步

值得一提，是现世界一姐兼应届世界冠军、中国的白雨露今季6个世界女子桌球排名赛中取得4站冠军的她，在比利时站4强止步，以3:4负Mink。

拥有WST「赛卡」的安仪周二将在英国出战世界公开赛的资格赛，将对前世界冠军冰咸，之后可以回港跟家人渡岁。

记者：徐嘉华