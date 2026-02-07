Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜谷爱凌第一滑失手 全靠第二滑75.3分次名晋身决赛

即时体育
更新时间：21:30 2026-02-07 HKT
发布时间：21:30 2026-02-07 HKT

北京冬奥两金得主国家队冰雪女王谷爱凌，周六在米兰科尔蒂纳冬季奥运会首天出战自由式滑雪女子坡面障碍技巧预赛，在第一滑失手意外摔倒,庆幸第二滑回复水准，取得75.3分,以第二高分晋身周一的决赛。

谷爱凌在预赛第二位出场，她于第一滑出现严重失误意外摔倒，结果只得1.26分排第20位，要晋级决赛第二滑不容再有失。幸好，这名国家冰雪女王未有受到第一滑的失误影响信心，在第二滑重拾水准发挥，取得75.3的高分，并以全场第二高分晋身决赛。而预赛成绩最好是瑞士的马菲迪，她第一滑取得76.68分已排第一，第二滑再取得79.15分，顺利以首名晋身周一12人进行的决赛。

