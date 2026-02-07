桌球｜挺著大肚腩仍星味十足 亨特利谦称自己唔识做专业教练

七届世界冠军亨特利（Stephen Hendry）今晨10时半将在启德体艺馆跟香港桌球Icon傅家俊（Marco）合演一场表演赛，已有七、八年没来过香港比赛的「桌球皇帝」笑称预计Marco会胜出，对于世界桌球大奖赛8强有6位国内球手、4强全数中国天下，他承认英国的桌球室渐趋式微，难培养出优秀的年青桌球手，他表示：「现在世界前列的桌球手都老了，奥苏利云、希坚斯、威廉斯都50岁了，反之，中国年青一个接一个上来，对英国桌球坛的威胁会越来越大。」

挺著大肚腩的亨特利细心看著年青学员练波。徐嘉华摄

亨特利跟香港桌球学院的学员开心合照，他认为初学者最紧要享受打波，一步步创造出自己风格。徐嘉华摄

亨特利：若我赢，会是一个惊喜

以职业赛来计，亨特利同Marco对上一次对垒要数回2012的PTC（球员锦标赛）的16强，当时亨特利以4:2取胜，2人相隔14年在香港表演赛碰头，57岁的亨特利对48岁的Marco，亨特利预测胜方是Marco，他说：「说真我预计Marco会赢我，他始终仍在打具竞争性的职业赛，而我已没有练波很久，只是在3年半前开始我的YouTube频度(亨特利Cue Tips）分享一些打波的心得，除此之外就没拿起Cue棍打波，当然比赛甚么都可以发生，我会尽力而为，但若我赢会是一个惊喜。」

谦称自己「唔识做专业教练」

已有七、八年没来过香港的亨特利挺著一个大肚腩，但星味没减，昨日（周五）才从内地来香港，即应邀到启德香港桌球学院跟青少年学员见面，他边看年轻学员练波，一边提供意见，他说：「今日在香港桌球学院的学员都是初学者，刚刚我是先看他们打几球波，然后作出少许提点，面对初学者，我觉得最紧要他们享受其中（enjoy the game)，而不是一开始就教他们技术性的建议，这会窒碍他们的发展，我钟意鼓励初学者多打、慢慢发展他们各自的风格，当他们去到一个好的水平时，就可以介入去修改他们技术上的不足。」

亨特利为小学员示范笃波。徐嘉华摄

亨特利谦称自己「不懂教波」，只会作重点式提点，他说：「我不觉得自己会是一位好的教练，我可以给球员一些打波的『贴士』及意见，但不会是一个好的教练，更不会做一个全职教练。」

世界前列球手都老了

今次香港桌球大奖赛历史性有6位中国球手入8强，准决赛4人全是国内球手，亨特利说：「看看现在世界前列的英国球手都老了，奥苏利云（Ronnie O’Sullivan）50岁、威廉斯（Mark Williams）50岁、希坚斯（John Higgins）、沙比（Mark Selby）都42岁，卓林普（Judd Trump）也36岁。」亨特利提到英国缺乏年青接班人的其中一个原因是英国的桌球室式微，他说：「主要是英国不是好多桌球室，跟以前的年代比，现今的桌球室越开越少，不是好多人肯花钱去开桌球室，因为花费不少，于是打桌球的年青人越来越少。」

亨特利及19岁英格兰新星Stan Moody（右）一齐应邀到香港桌球学院跟学员互动，现世界排名50的Stan希望明年够分来香港参加大奖赛。徐嘉华摄

点出英国越来越少年青球手冒起

「近年的趋势，在职业桌球坛占一席位的年青球员大多来自中国，很少见到英国有出色的青少年球员冒起，看看上月初的桌球大师赛，首圈16强有5位来自中国，下年可能有6个、再迟一两年有10个也不出奇，这现象对中国桌球十分鼓舞，但对英国球手来说不太好。」

已有多年没来香港的亨特利，今次只为表演赛短暂逗留香港3天，周一再飞回中国参与一些活动，他大赞香港说：「我一直都这样说，香港是其中一个我最喜爱的城市，好开心可以有机会再来香港，希望顺道品尝一些香港美食。」

记者/摄影：徐嘉华