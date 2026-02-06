世界桌球大奖赛｜中国四将包揽四强创历史 赵心童周跃龙险胜英敌 明天继续上演「中国打吡」

世界桌球大奖赛八强战今晚（6日）上演两场扣人心弦的「中英对决」。国家桌球好手赵心童与周跃龙双双克服领先后被追平的巨大压力，激战九局后均以5：4的比数险胜英格兰对手，成功会师四强。连同早前晋级的肖国栋及张安达，本次大奖赛四强席位全数由中国球手包揽，创下职业排名赛历史，提前为中国锁定冠亚军。

一号桌的赛事充满戏剧性。赵心童面对英格兰的华基连，凭借第三至第五局的一波强势，包括一杆84分的精彩表现，一度建立4：1的领先优势。然而对手随即还以颜色，连轰单杆91分、76分及76分，一口气连追三局将比分扳成4：4平手。决胜第九局双方陷入苦战，双方在防守上大做「士碌架」（Snooker），最终赵心童顶住压力，以79：34锁定胜局，惊险晋级。

赛后赵心童直言过程艰难：「我同佢都打得唔系好好，俾咗对方好多机会。今日有啲咳嗽，导致简单波都有出现失误。」他透露在被追平时曾想过输波的后果，但不断提醒自己「一Que一Que打」，最终调整心态拿下胜利。

另一场赛事，周跃龙对阵英格兰的卡达亦绝不轻松。他在领先2：0及3：1的情况下，被对手连赢三局反超至4：3。身处绝境的周跃龙及时稳住阵脚，连续两局打出单杆66分和56分，上演逆转好戏，同样以5：4取胜。

周跃龙赛后承认中间阶段因简单球失误导致紧张，但对创造历史感到兴奋：「这是第一次排名赛四个中国选手齐聚四强，我觉得对整个中国斯诺克来说，是一个里程碑的开始。」

明日（7日）赛事将上演两场「中国打吡」准决赛，下午1时由周跃龙对阵张安达，晚上7时则由肖国栋迎战赵心童，确保决赛将是中国球手的内战，标志著中国桌球力量登上世界舞台的巅峰。

记者、摄影：廖伟业