世界桌球大奖赛｜「国手打吡」演入球骚 肖国栋张安达携手闯4强

即时体育
更新时间：17:42 2026-02-06 HKT
发布时间：17:42 2026-02-06 HKT

世界桌球大奖赛进入白热化阶段，8强赛率先上演两场「国手打吡」。延续今届赛事火热手感的肖国栋，与另一国手张安达分途出击，最终同样以局数5:2分别「笃走」同胞斯佳辉及吴宜泽，携手杀入准决赛。

肖国栋今届赛事表现「著火」，连过三关之余，上一圈面对奥苏利云更曾轰出单杆144分。今日面对斯佳辉，肖国栋虽在首局先失利，但他在第3及第4局分别打出104及122的高分。最终肖国栋以5:2轻取对手，赛后他坦言自己状态不俗：「今日打得非常投入，比赛中亦把握到致胜机会。」

另一场「国手打吡」由张安达迎战小将吴宜泽。双方初段局势胶著，头两局打成平手，其后张安达发力连取两局拉开优势。虽然吴宜泽一度打出106分追回一城，但张安达在关键的第7局以一记单杆135度清枱，同样以5:2锁定胜局。这亦是张安达时隔两年后，再次杀入排名赛4强。

