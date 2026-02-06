乒乓球亚洲杯│黄镇廷勇挫张本智和 小组取2连胜 今晚出战尾轮争入16强

乒乓球亚洲杯继续于中国河口五源河体育场上场，港将黄镇廷周四(5日)于男单小组赛C组斗日本好手张本智和，前者以下犯上，力战下总局数赢3:1，在小组2战全胜高踞榜首。这名34岁老将今晚7时10分钟出战小组最后一轮赛事，斗中华台北球手廖振珽，争取16强席位。

黄镇廷挫张本智和 小组2战全胜

13号种子黄镇廷周三于小组首轮以3:2险胜哈萨克球手简智古洛夫，昨晚乘勇挑战种子排名高10位、日本好手张本智和，打出精彩一仗。这名34岁老将于首局一度落后4分下，沉著应战后上赢11:9，取得好开始。第2局他在大部份时间领先下，再赢11:9。第3局张本智和绝地反击，以11:3追近，但黄镇廷保持冷静，第4局一直领先，以11:8再下一城，总比数胜3:1，在分组收录2连胜。黄镇廷今晚出战分组尾轮，如击败廖振珽肯定以小组首名跻身16强，如果落败亦有机会以次名晋级。