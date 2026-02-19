F1｜近十年来首次22位车手同场竞争 凯迪拉克由0开始 奥迪买走萨伯进军F1

F1开季在即，来季将会是近十年首次见到11支车队22位车手同场竞争，除了购入萨伯名额进入围墙的奥迪外，亦用美国车企通用汽车透过凯迪拉克加入F1，成为继16年后，F1再有新车队加入。

凯迪拉克由0开始组队 保达斯联手佩雷斯组最强「2号车手」组合

由Andretti Global和通用汽车合作组建的凯迪拉克F1队伍展现出不少野心，在车手选择上选择了2位经验丰富的车手坐阵，分别有曾与咸美顿合作的保达斯以及与韦斯塔潘合作过的佩雷斯，2人合计高达532场的比赛经验，16场分站冠军和106次颁奖台，作为一支初创车队配合他们的经验，2位可以说是车队的最佳人选，值得留意是2人多年都是作为车队的「2号车手」，而且年纪也不少保达斯已36岁，佩雷斯也35岁，但也足以令人期待2位最强「2号车手」合作能撑出什么火花。

而今季凯迪拉克选用了法拉利的变速箱和动力单元，避免了初期车队在战车「心脏」探索的尴尬期，但车队目标是2029年推出自家的动力单元，并在2030年完全自主研发。但凯迪拉克在F1的路上仍有很长一段路要走，在巴塞隆拿的测试中圈速垫底，亦多次因感应器故障而要中断测试，虽然测试成果并非最好的结果，之后在巴林的公开测试依然存在不少问题，成绩亦并未太理想，但作为F1新仔今次能完成测试对凯迪拉克来说亦是一个里程碑。

奥队采用自研动力单元杀入F1

另一支新队伍则是另一家德国车企奥迪，他们则选择直接购入萨伯的名额进军F1，他们则选择采用自家研发的动力单元，而在车手他们则继承萨伯车队的2位车手，由老将候根堡配合小将波托来图，但奥迪在测试中也面对不少问题，在测试中因赛车故障而中止测试，亦展露出战车在调教上仍有改进空间，但作为传统大车企相信能可以快速调整，在巴林的测试上亦随即在侧箱的设计和空气动力的设计上有所更动，表现亦在中游位置，可以期待之后他们在正赛的表现。