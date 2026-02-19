Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1｜纽维亲自操刀设计本田的动力单元 阿士东马丁改用「红牛配方」或创神奇

更新时间：09:00 2026-02-19 HKT
发布时间：09:00 2026-02-19 HKT

2026年除了4大车队平治(Mercedes)、红牛(Red Bull Racing)、麦拿伦(McLaren)以及法拉利(Ferrari)外，另外阿士顿马丁(Aston Martin)亦有看头，之前红牛的动力单元合作商本田(Honda)，今季转投阿士顿马丁提供引动力单元技术，再加上曾助红牛车手韦斯塔潘达成4连冠的传奇设计师纽维(Adrian Newey)担任车队领队，当这2样元素加在一起时亦不禁会令人想到他们会不会在今季带来惊喜。

阿士东马丁吸收红牛精华 有望异军突起

红牛车队今季选择与福特合作，共同研发全新的动力单元，战车表现尚算不错，虽然艾查(Isack Hadjar)在巴塞隆拿的季前测试第二日因路面湿滑自炒，但艾查曾在首日领跑全场，韦斯塔潘(Max Verstappen)亦跑出不错的圈速，其后到了巴林的官方测试除了只出现一些小故障外，亦能跑出不错的圈数和圈速，可见红牛和福特的合作尚算顺利。

但和红牛合作多年的本田呢？本田曾在2021年宣布退出F1，但之后也选择为红牛提供技术支援合作至2025年结束，但其后本田竟来一个「回马枪」选择为阿斯顿马丁提供动力单元，联同传奇设计师纽维担任车队领队并亲自操刀设计战车，韦少4连冠皇朝的核心人物齐集阿士东马丁，在配合阿朗素(Fernando Alonso)这名经验丰富的车手下，令人期待阿士东马丁今季的表现。

但根据闭门测试中车队表现并不算太好，三日仅跑出65圈，在最近巴林的官方测试中亦并未有太亮眼表现，但测试通常亦只可作参考，在手握如此的人马和本田的动力单元下，也足够令人期待阿士东马丁在红牛配方下能否创造出精彩的表演。

