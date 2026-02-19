Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1｜F1战车近年最大变革 再见DRS迎主动性空气动力学

即时体育
更新时间：09:00 2026-02-19 HKT
发布时间：09:00 2026-02-19 HKT

F1在经历了刺激的赛季后，将于2026年迎来近十年最大的技术规则转变。DRS（Drag Reduction System）时代宣告终结，取而代之的是全新的主动式空气动力学(Active Aero)；赛车底盘与动力单元也将迎来巨变，迎接更轻、更小的战车。相信新赛季的竞争将会更加激烈，策略运用也更具挑战性。

动力单元巨变 同样的V6完全不同内在

今季战车的心脏迎来改变，虽然依然是1.6升的V6涡轮增压引擎，但动力单元发生变化，在动力配比上加大电力占比，内燃机和电力的分配方式转为50:50，预料可提供300%的电力输出，另外为达成减低碳排放量，燃料会改为100%可持续再生燃料，意味着新的燃料不会再是传统的化石燃料，而是来源于非食品来源和废物，更进一步向2030完全0碳排放的目标迈进。

而因应动力单元的改变，MGU-H（热能摩打发电单元，将废气热能回收并转化为电能）将会取消，而MGU-K(动能摩打发电模组，将车量动能回收转化为电能）的功率将会从120千瓦转换成350千瓦，意味着未来车手在有可能会有更多车手利用滑行提供MGU-K的效率。

DRS时代终结 迎全新主动「变形战车」

F1新一代赛车的外观也迎来重大变革。为了让比赛更加紧凑，新款车型的轴距缩短至3.4米，宽度缩减至1.9米，整体车长减少了20厘米。车身重量也减轻30公斤，降至768公斤。更小、更轻巧的战车将有助于创造更快的圈速。轮胎保持18吋直径，但前、后轮胎的宽度分别减少了2.5厘米和3厘米，这意味著车队需要重新探索，以发挥轮胎的最佳性能。

今年F1出现了三个新模式。F1官方图片
今年F1出现了三个新模式。F1官方图片

此外，赛车的空气动力学设计也大幅改变。现行的「地效（Ground Effect）」概念将被舍弃，DRS系统也将走入历史，取而代之的是主动式空气动力学（Active Aero）。赛车的前后翼将变为可动式，车手在过弯时可以调整翼片以增加下压力，获取更高弯速；在直线上则可以切换至低阻力模式，让赛车获得更快的直线速度。随著DRS的取消，F1也引入了几个关键的新模式：

爬头模式（Overtake mode）：爬头模式按纽可以视为DRS的替代品，车手可以在每圈和前车相隔1秒时开启，车手亦可以一圈分开多次使用，亦可以一次使用，开启后战车将会获得额外动能，助车手可以完成反超。

增强模式（Boost Mode）：增强模式是基于自能量回收系统，令车手可以自由掉动引擎和电池的最大综合动力，车手可以用于防守或是进攻上。

充电（Recharge）：上述提到新战车的电能占比改变，加上MGU-K功率增高，令车手会更有意识地煞车或收油门充电。

上述的种种变革，预示著未来的F1将更考验车手的手动操作能力，例如即时调整前后翼、精准使用超车模式等。车手和车队在策略上需要更加谨慎，而新的模式也为比赛带来更多超车机会。相信来季的赛场上，我们将会看到更刺激、更激烈的车手间对决。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
13小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
20小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
17小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
11小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
蔡楚辉摄
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
5小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
14小时前
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
影视圈
15小时前
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
03:17
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
申诉热话
14小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT