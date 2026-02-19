F1｜F1战车近年最大变革 再见DRS迎主动性空气动力学

F1在经历了刺激的赛季后，将于2026年迎来近十年最大的技术规则转变。DRS（Drag Reduction System）时代宣告终结，取而代之的是全新的主动式空气动力学(Active Aero)；赛车底盘与动力单元也将迎来巨变，迎接更轻、更小的战车。相信新赛季的竞争将会更加激烈，策略运用也更具挑战性。

动力单元巨变 同样的V6完全不同内在

今季战车的心脏迎来改变，虽然依然是1.6升的V6涡轮增压引擎，但动力单元发生变化，在动力配比上加大电力占比，内燃机和电力的分配方式转为50:50，预料可提供300%的电力输出，另外为达成减低碳排放量，燃料会改为100%可持续再生燃料，意味着新的燃料不会再是传统的化石燃料，而是来源于非食品来源和废物，更进一步向2030完全0碳排放的目标迈进。

而因应动力单元的改变，MGU-H（热能摩打发电单元，将废气热能回收并转化为电能）将会取消，而MGU-K(动能摩打发电模组，将车量动能回收转化为电能）的功率将会从120千瓦转换成350千瓦，意味着未来车手在有可能会有更多车手利用滑行提供MGU-K的效率。

DRS时代终结 迎全新主动「变形战车」

F1新一代赛车的外观也迎来重大变革。为了让比赛更加紧凑，新款车型的轴距缩短至3.4米，宽度缩减至1.9米，整体车长减少了20厘米。车身重量也减轻30公斤，降至768公斤。更小、更轻巧的战车将有助于创造更快的圈速。轮胎保持18吋直径，但前、后轮胎的宽度分别减少了2.5厘米和3厘米，这意味著车队需要重新探索，以发挥轮胎的最佳性能。

今年F1出现了三个新模式。F1官方图片

此外，赛车的空气动力学设计也大幅改变。现行的「地效（Ground Effect）」概念将被舍弃，DRS系统也将走入历史，取而代之的是主动式空气动力学（Active Aero）。赛车的前后翼将变为可动式，车手在过弯时可以调整翼片以增加下压力，获取更高弯速；在直线上则可以切换至低阻力模式，让赛车获得更快的直线速度。随著DRS的取消，F1也引入了几个关键的新模式：

爬头模式（Overtake mode）：爬头模式按纽可以视为DRS的替代品，车手可以在每圈和前车相隔1秒时开启，车手亦可以一圈分开多次使用，亦可以一次使用，开启后战车将会获得额外动能，助车手可以完成反超。

增强模式（Boost Mode）：增强模式是基于自能量回收系统，令车手可以自由掉动引擎和电池的最大综合动力，车手可以用于防守或是进攻上。

充电（Recharge）：上述提到新战车的电能占比改变，加上MGU-K功率增高，令车手会更有意识地煞车或收油门充电。

上述的种种变革，预示著未来的F1将更考验车手的手动操作能力，例如即时调整前后翼、精准使用超车模式等。车手和车队在策略上需要更加谨慎，而新的模式也为比赛带来更多超车机会。相信来季的赛场上，我们将会看到更刺激、更激烈的车手间对决。