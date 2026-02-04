Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛｜奥苏利云香港首骚演绝地反击 「火箭」叹岁月不饶人

更新时间：17:35 2026-02-04 HKT
发布时间：17:35 2026-02-04 HKT

世界桌球大奖赛今日续于启德体艺馆上演，「火箭」奥苏利云（Ronnie O’Sullivan）首度以「主场」身分出战大奖赛。这位桌坛传奇在落后两局的劣势下，上演绝地反击，最终以5:3力克奥干拿（Joe O’Connor）惊险过关。赛后「火箭」坦言岁月不饶人，形容自己要像「榨柠檬」般榨取最后价值，更笑言对手是被自己早段的「烂表现」所影响。

世界排名第11的奥苏利云首次以「港人」身分主场出击，面对世界排名26的奥干拿却入局慢热，开赛即陷入挣扎连失两局。不过这名七届世界冠军经验老到，迅速调整后强势连追两局扳平。尽管奥干拿在关键的第5局打出一杆105度清枱再度领先，但奥苏利云随后未有再给予这位后辈太多机会，接连打出95、97和69的高分。在9局5胜制的赛事中，「火箭」最终以局数5:3反胜晋级。

奥苏利云晋身次圈后，将会硬撼中国好手肖国栋；后者在周二的首圈赛事表现神勇，爆冷以5:2淘汰「世二」加兰韦尔逊（Kyren Wilson）。

自嘲状态下滑 靠心态「榨柠檬」

赛后谈及这场惊险胜仗，奥苏利云直言昔日统治力已不复再：「我要接受年纪大的事实，就像榨柠檬一样，尽力榨出自己最后的价值。我知道状态正在下滑，但我必须想办法在这种情况下生存。」他续指：「我热爱打球，虽然表现不好时会感沮丧，但我正学习管理心态。」

对于早段落后，「火箭」自评开局发挥欠佳，亦大赞对手今日表现出色，但笑言这反而影响了对手：「我有种能力让对手打得不好。当我自己打得差时，对手往往会等待我状态回升，结果反而自己乱了阵脚。」他以过来人身分指：「奥干拿可能惊讶我打得这么差，分心去想原因，而不是专注比赛。我年轻时遇到顶尖选手表现失准也会这样。」

今次是奥苏利云首次在启德体艺馆作赛，他对新场馆赞不绝口：「这是一个全新的场馆，设施一流。这是一场很棒的赛事，希望未来能长期举办，球手们都很享受在这里比赛。」
记者：杨功煜

