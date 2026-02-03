台维斯杯世界一组附加赛｜「Team HK 打气套装」销情不俗 预维园周末再现红海

香港台维斯杯队组成「千禧男团」出战本周六、日在维园主场举行的台维斯杯世界一组附加赛迎战头号种籽芬兰，争取港队相隔33年来再次重返世界一组，才22岁、世界排名136位的黄泽林（Coleman）首次成为队中「最年长」主力，对此，他信心满满的说：「我没多想是否33年来再上世界一组，作为队中最年长球手，最希望队员们好好享受主场的台维斯杯，大家看著同一个目标去进发（指争取世界一组），我不觉得我们输蚀给芬兰。」

6位球手组成「千禧后」香港台维斯杯队，成员包括王子夫（右起）、朱锴泓、黄泽林、郑肇致、程铭灿及谭善恒。徐嘉华摄

黄泽林今午在维园跟台维斯杯队员练习。徐嘉华摄

Coleman（中）跟朱锴泓（右）及王子夫（左）有讲有笑，他希望一众年青队友能好好享受台维斯杯这项难得的团体赛。徐嘉华摄

Coleman在记者会上跟队友谈笑风生，希望以轻松气氛带领球队享受比赛。徐嘉华摄

排阵将于周五抽签揭盅

这个「千禧」班底，全部在去年11月粤港澳全运会获得过奖牌，全运男单铜牌的Coleman也说是「给予大家很大的信心」其余5位是全运会青少年团体赛铜牌功臣，包括刚上周在青少年澳网跻身男单8强的朱锴泓，还有王子夫、程铭灿、谭善恒及郑肇致，预计Coleman将负责单打男一及双打，排阵将于周五抽签揭盅。

朱锴泓近日状态不错，刚在墨尔本完成青少年澳洲网球公开赛，虽八强止步，但给予他莫大的信心。徐嘉华摄

提议队友们多沟通

作为一支年轻球队，Coleman表示最重要「沟通」：「我会跟他们沟通多点，看他们需要甚么，最重要咨询教练的意见，今仗有好几个教练在场内帮我们，我自己的两位教练也在场，所以有些甚么都要沟通好，多表达自己想要甚么，令压力也获得舒缓，队内的气氛也会好起来。」

香港台维斯杯队队长余晓东（左一）周六将带领香港队对芬兰。徐嘉华摄

「TeamHK打气套装」销情不俗

根据网总透露，为集气而设的「TeamHK打气套装」（每套100港元，每人限买8套）销情十分好，预计周六、日再在维园现红海；牌面上芬兰被看高一线（芬兰世界排17、香港53），Coleman也曾于去年6月英国伯明𨌺挑战赛（草地赛）8强以0:2（2:6、5:7）输过给芬兰「男一」、世界排名116位的Otto Virtanen，但无损Coleman再对他的信心，他说：「当时是草地场，今次是硬地场，加上我们有主场之利，不觉得我们会输蚀给芬兰，希望今次有另一个结局。」

晚上亮相奥海城快闪活动

香港台维斯杯队在维园会见传媒后，再于晚上到奥海城出席「台维斯杯队加油站」活动，不少球迷排队跟港队合照，有的带备网球及球拍给Coleman签名。

记者/摄影：徐嘉华