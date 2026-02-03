世界桌球大奖赛｜沙比5:0轻取艾朗希尔 称有可能会申请香港身份证

世界桌球大奖赛2026今日在启德体艺馆开打，本身明日出战的前「一哥」沙比(Mark Selby)，因应有选手未抵港而被更改赛程到今日对上艾朗希尔(Aaron Hill)，但貌似状态未受影响，以直落5:0轻取希尔，赛后沙比表示受时差影响昨晚睡得不好，但今日表现得不错，他更指有可能继「火箭」奥苏利云(Ronnie O’Sullivan)后入籍香港。

沙比表示有可能入籍香港

目前世界排名第6的英格兰球手「小丑」沙比今日在世界桌球大奖赛2026打响头砲，对上世界排名42的艾朗希尔，沙比在开始就展现出强大实力，在先取第1局后第2局便直接打出一杆100分以101:6再取一局，随后再直落3局轻松击败希尔。

沙比称有可能会申请香港身份证。摄影:魏国谦

沙比亲笔签名海报。摄影:魏国谦

沙比赛后受访表示自己也是前一天才知道赛程被更改，自己是昨天下午才抵港，时差也被未调节好，因此昨晚也睡得并不好，但今天打得不错更形容今场很「疯狂」。沙比也表示启德的场地令人印象深刻，他表示：「场地非常令人印象深刻，场馆不错而且非常大，希望我可以保持好状态，进入到周末的阶段，我相信随着比赛进行观众也会愈来愈多。」

近年有不少桌球巨星如「一哥」桌林普(Judd Trump)、前世界冠军罗拔臣(Neil Robertson)以及奥苏利云都选择入籍香港，沙比被问到会不会像其他巨星一样入籍香港时，他直言会有可能做这件事，他表示：「我好享受来香港的感觉，每次到这里都受到很热情的款待，我也很喜欢这里，因此我好轻易地可以想像到自己住在这里，所以我觉得自己没理由不申请香港身份证，也许我可能会做这件事。」

记者/摄影:魏国谦