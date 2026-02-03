世界桌球大奖赛｜赵心童「半边天」豪言有根据 现有９位国内球手进占世界排名头32位内

今届香港世界桌球大奖赛的32位参赛球手中，有10位来自国内，比去年同一个比赛要多一人，当中最「大名」的要数应届世界冠军兼中国一哥赵心童，他将于明日（周三）第一次在香港参加世界排名赛，对于现役中国选手有9人位列世界排名头32位内，赵心童口出豪言：「未来还有一些年轻的慢慢打上来，中国桌球肯定会越来越好，肯定会占领桌球的半边天。」

今次来港的国内球手中，其中九人位列世排名头32位内，包括世界排名第8 的赵心童（右二)及第13的吴宜泽（左四)。徐嘉华摄

世界排名头32的顶尖桌球手在香港将有一番龙争虎斗，最受触目的一定是「火箭」奥苏利云（前排右二)，他被大会安排，跟国内新星吴宜泽在世界桌球大奖赛冠军奖杯旁跟大家合照。徐嘉华摄

家住深圳的世界冠军 一年来港旅游数十次

家住深圳的赵心童昨日（周一）应大会邀请到山顶观光，一年也会来香港旅行数十次的他表示曾跟朋友到山顶食饭，他说：「我已来过山顶三、四次，亦跟朋友在山顶食饭，这里很漂亮，因为我家就在深圳，离香港很近，我亦有很多朋友在香港，所以经常来，我一有空就来，香港风景也不错，各方面都佷好。」

家住深圳的吴宜泽可以说有半个主场之利，他一年来港旅游十数次，也曾到山顶跟朋友食饭。徐嘉华摄

去年未够分来港比赛

说到比赛的话，赵心童今次是第一次，去年他还未够分来香港参赛（2023年初曾涉嫌参与操纵比赛与赌球，遭世界职业桌球协会禁赛20个月，2024年9月禁令满后，他转战业余巡回赛以争取职业赛资格），对于第一次在香港出战世界排名赛，他也说：「十分期待这次比赛，希望在香港留下一个比较美好的回忆，我没给自己定太高的目标，只想好好享受在香港比赛。」

徐嘉华摄

手执3项世界排名赛冠军 一项非排名赛锦标

9个月前历史性成为中国首位「世界冠军」的赵心童坦言这头衔令他「慢慢感觉到压力」，28岁的他说：「其实在世锦赛前没想太多这方面的问题，但这一季开始后，慢慢感觉压力上来，我觉得这个赛季（2025-26年）算是一个过渡或者一个学习阶段，觉得之后会变得更好。」

暂未有国内球手染指世界大奖赛冠军 赵心童：我也希望去争取

世界大奖赛举办了11届（第一届是非世界排名赛），今年是第12届，未曾有国内球手染指过冠军，最好一位是大师兄丁俊晖于2018年夺亚，赵心童听到后笑说：「不是你说，我也不清楚，我也希望自己去争取，希望在享受比赛的过程中取得好成绩。」

世界排名第9的赵心童已手执3项世界排名赛冠军（包括同一季夺2021英国锦标赛及2022德国大师赛、2025年世界锦标赛），他在今个赛季（2025-26年）的成绩，最好一站是11月初的南京国际锦标赛入到4强，同月的11月中，他在非世界排名赛的利雅德桌球锦标赛夺冠。

中国会占世界桌球半边天

22岁的新星吴宜泽今季首度夺南京国际锦标赛冠军，赵心童认为对中国桌球坛是好事，他说：「现在很多年轻运动员像吴宜泽的慢慢打上来，后面还有一些更年轻的，这对中国桌球是一件很好的事，亦是正常发展现像，我觉得以后我们中国桌球肯定会越来越好，肯定会占领桌球半边天。」

赵心童将于周三晚上7时亮相启德体艺馆举行的世界桌球大奖赛，首圈已对4届世界冠军（1998、2007、2009、2011）、苏格兰名将希坚斯（John Higgins），预计会是一场硬仗。

体育园列明：场馆会开放至赛事完结

另外，体育园园方有以下交通提示，港铁方面，经港铁大围站接驳东铁线往罗湖站的最后一班列车，将于晚上10时59分从宋皇台站开出、11时01分从启德站开出，屯马线往屯门方向的尾班车，将于凌晨零时25分从宋皇台站开出、凌晨零时23分从启德站开出，往乌溪沙方向的尾班车，于凌晨零时53分从宋皇台站开出、凌晨零时55分从启德站开出；体艺馆停车场及的士上落客区将如常开放。

去年曾出现「未完赛要观众离场」事件，赛会今年将晚上的比赛时间提早进行，体育园也列明今届比赛，场馆会开放予购票观众至该赛事完结。

记者/摄影：徐嘉华