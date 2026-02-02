一文教你睇世界桌球大奖赛｜启德开打 罗拔臣卓林普领衔 最平$80有得睇

世界桌球大奖赛2026将于明日（3日）起，一连6日假启德体育园体艺馆上演。今届赛事星光熠熠，除了两位「新香港人」卓林普（Judd Trump）及罗拔臣（Neil Robertson）主场出击，「火箭」奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）及沙比（Mark Selby）等天王级球星压阵出场，国家桌球好手丁俊晖、赵心童等亦会同场竞技。大会更推出超值的「六日通」套票，最平门票仅需港币80元，球迷万勿错过。

两位新港人分途出击 赛事星光熠熠

根据赛会公布赛程，头两日将进行首圈赛事。首日（3日）下午1时即有大战，世界排名第2的加兰韦尔逊（Kyren Wilson）将打头阵迎战中国好手肖国栋；同时间名将沙比亦会对阵艾朗希尔（Aaron Hill）。至于国家名将丁俊晖则于晚场7时亮相，硬撼英格兰老将鹤健士（Barry Hawkins）。

今次世界桌球大奖赛赛程。公关图片

次日（4日）赛事同样瞩目，两位「新香港人」分途出击。力争卫冕的罗拔臣将于下午1时率先登场对积钟斯（Jak Jones）；同时间「火箭」奥苏利云亦会开启征途，迎战奥干拿（Joe O’Connor）。晚场7时则由世界「一哥」卓林普迎战国家好手袁思俊；而国家新星赵心童将会遇上硬仗，挑战老将希坚斯（John Higgins）。

两位「新香港人」卓林普（右）及罗拔臣（左）将会主场出击。星岛图片

至于决赛将定于2月8日下午1时起进行。除正赛外，大会特设表演赛环节，于2月7日及8日早上举行，届时「桌球皇帝」亨特利将与香港名将傅家俊同场交流。

最平票价仅需80蚊 买「六日通」送签名球杆

票务方面，票价由港币80元至2580元不等。大会另设两款套票，包括一票看足决赛全日的「决赛全日通」，以及由头看到尾的「六日通」。购买「六日通」的观众更可获赠传奇球星亨特利或奥苏利云的签名球杆一支，并免费获赠两场表演赛门票。

票务方面，票价由港币80元至2580元不等。世界桌球大奖赛官网截图

门票现已于快达票及大麦网公开发售。