杰运｜共32组竞争「最佳组合」 邓谢配对退役软化 阿雪：教练每次都问我可否多打两年

被誉为是「体坛奥斯卡」的香港杰出运动员选举，周六（31号）起至3月1日展开公众投票，力争6夺「香港最佳运动组合」的羽毛球「邓谢配」邓俊文、谢影雪向球迷大派定心丸，透露若身体许可，很大机会至少会打今年11月香港公开锦标赛，甚至对2年后的洛杉矶奥运的参赛可能性有软化趋势，主要视乎2026年几个目标比赛的成绩再下定案。

香港奥委会会长霍震霆跟两队人气组合合照，包括羽毛球的「邓谢配」及乒乓男双黄镇廷（右三）、陈颢桦（右二）及竞争「香港最佳女运动员」的杜凯琹（右一），阿杜今日贴了一个「星星」的暗疮贴，她看好阿廷及颢桦凭「世一」的排名能获奖。徐嘉华摄

已多次夺最佳组合的俊文及阿雪以平常心对待今年的奖项。徐嘉华摄

徐嘉华摄

已5夺「最佳运动组合」（2018、 2019、2021、2023、2024） 的邓谢配今日吸引不少其他项目的运动员争著要跟他们合照，可见他们的受欢迎程度，今年踏入合作第10年，对于再争上「最佳运动组合」颁奖台，俊文表示：「都是平常心，一直都是做平时做的，为了『邓谢配』或者为了香港羽毛球队出一分力，争取更多好的成绩更重要，希望2026年继续有好成绩。」他们去年合力首夺亚洲锦标赛混双冠军，亦在BWF世巡赛屡创好的名次。

香港羽总主席汤伟伦（原名汤徫抡）跟邓谢配合照，阿雪即场问他年底的香港公开锦标赛是否移师启德，汤主席先卖个关子。徐嘉华摄

距离农历新年只有2个多星期，「邓谢配」庆幸能够在香港过完年、大约年初五才踏上征途展开一系列的目标比赛，包括3月初的全英赛、4月初的宁波亚锦赛、8月印度世锦赛及9月名古至亚运会。2人不约而同表示，这些目标比赛都要争取奖牌为目标。

阿雪去年初曾因身体不适暂别羽坛超过3个月，亦多次提到以2026年为终点站，周六再问到这问题，特别是「邓谢配」在本月初的大马公开赛（超级1000）杀入4强，更击败应届世界冠军、大马的陈堂杰、杜依蔚，为2026年开个好头，俊文表示是一个「好大的鼓励」。

徐嘉华摄

阿雪坦言自己跟俊文的状态都不错，她也说：「每次比完赛，教练都问我们可否再多打2年（刚好是2028洛杉矶奥运），总说我们打得不错，可以继续，但都先集中2026年，再往后的计划就再想。」阿雪也表示若11月的香港公开锦标赛真的移师启德的话，她会慎重考虑参赛。

港协暨奥委会会长霍震霆主动跟乒乓球候选人黄镇廷（左二起）、陈颢桦及杜凯琹聊天兼合照。徐嘉华摄

徐嘉华摄

阿杜「让路」 睇好乒球男双「世一」争最佳组合

同场第一次被提名参选「香港最佳运动组合」的乒球老少组合黄镇廷、陈颢桦，挟「世一」及历史瑞典大满贯金牌， 连阿杜也「让路」，曾跟阿廷的混双3夺「香港最佳运动组合」的她对总会选择「黄陈配」候选此奖项时说：「廷哥及颢桦去年历史性夺瑞典大满贯金牌后不久升上『世一』，我不知前辈们是否也去过『世一』，今次他们能在竞争激烈的乒乓球夺得世界排名第一，真心觉得他们好劲，虽然平时也会笑他们，虽然我同廷哥去年世锦赛也拿到铜牌（ 二人第４次），但觉得男双这组合有新鲜感，希望他们拿到。」

阿杜看淡自己竞争最佳女运动员，但对双打黄镇廷及陈颢桦充满信心。徐嘉华摄

阿杜（第二排中）周六向公众拉票。徐嘉华摄

杰出女运动员候选人出席今日公投拉票活动。徐嘉华摄

阿杜跟阿廷一样同样竞争最佳男、女子运动员，阿杜笑称：「我的个人项目比较下风，去年有好多在全运会的成绩都好好，包括单车李思颖在全运会夺3金，剑击佘缮妡也很突出（个人赛铜牌)，我就随缘，希望我们乒球有两个奖项（指阿廷的最佳男运动员及最佳组合)（阿廷即时说希望3个（包括阿杜的最佳女运动员）。」

阿廷出席今日公投拉票活动。徐嘉华摄

杰出男运动员候选人出席今日公投拉票活动。徐嘉华摄

港协暨奥委会会长霍震霆（左三）带领下主持公投的项目。徐嘉华摄

今届杰运收到56个体育总会共128个提名，竞争「香港杰出男运动员」（5人）、「香港杰出女运动员」（5人）、「香港最佳运动队伍」（一队）及「香港最佳运动组合」（3组），公众可于https://sportstar2025.hkolympic.org/zh/公众投票/公众投票详情

投选自己喜爱的运动员（每人限投票一次），为鼓励公众参与，每位成功投票人士均会自动参加幸运大抽奖，有机会赢取总值超过港币11万元的丰富奖品。得奖者由3组人士投票选出，包括评审团（占50%）、本港体育编辑/记者（占20%）、市民（占30%）。

记者/摄影：徐嘉华