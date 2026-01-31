澳网｜莉芭坚娜击败莎芭兰卡 夺个人第二个大满贯锦标

澳洲网球公开赛女单5号种子莉芭坚娜，于周六的女单决赛以6:4、4:6、6:4，盘数2:1力挫头号种子莎芭兰卡，继2022温布顿夺冠后，赢得个人第二个大满贯锦标。而莎芭兰卡连续两届于决赛饮恨。

一姐首局即被破发

赛前被睇好的一姐莎芭兰卡开赛表现手紧，第一局便被对手打破发球局。之后，两人各自保住发球局，莉芭坚娜以6:4先胜一盘。第二盘战况僵持，头9局双方都保住发球局由莎巴兰卡领先5:4，第十局莎芭莎兰打破莉巴坚娜发球局赢6:4，盘数扳平1:1。

感谢团队支持

决胜的第三盘，莎芭兰卡先于第2局成功破发，并一度领先3:0。之后轮到莉芭坚娜反击，在第5和第7局两破对手发球局，反超前4:3。结果，莉芭坚娜以6:4再赢一盘，盘数胜2:1赢得个人第二个大满贯锦标。莉芭坚娜赛后说：「先恭喜莎芭兰卡于澳网多年都有好表现。感谢专程由哈萨克来睇波和现场观众的支持，还要感谢我的团队，没有你们我不可能成功。」