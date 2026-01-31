世界桌球大奖赛｜香港桌球学院学生不简单 有人每月从武汉飞来港训练 有人想挑战「四眼Cue后」

属世界职业排名赛的世界桌球大奖赛将于下周二（2月3号）一连6天假启德体艺馆举行，香港桌球学院总教练冯敬文（Djanco）率先预测香港站卫冕冠军兼「新港人」罗拔臣（Neil Robertson）有机会再次争冠，决赛当天早上Djanco将带领学院的6位年青球手出战表演赛，他们将伙拍「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）及香港传奇傅家俊（Marco）争队际锦标。

香港桌球学队总教练冯敬文（中）力赞身旁两位中学生小将周杨雨泽（右）及刘凯林（左）潜质优厚。徐嘉华摄

五位香港桌球学院学生胡栩彰（左二起)、周杨雨泽、陆建坤、刘凯琳及卫栢潼都十分期待下周六及周日的比赛。徐嘉华摄

2024年曾是国家队新星吴宜泽教练的Djanco，笑言自己的前爱徒也有机会在香港取得好成绩，他说：「罗拔臣是今季世界排名第一，看他今季的状态十分好（他季初已夺沙特亚拉伯大师赛冠军），中国球手中我看好吴宜泽，他于去年11月南京国际赛决赛赢了希坚斯（John Higgins）夺冠，今个月中的桌球大师赛，他都入到4强（现高踞季度排名第5），都有实力在香港打出好成绩。」

周杨雨泽每月从武汉来香港训练，每次练一星期。徐嘉华摄

父母也跟著雨泽到香港练习。徐嘉华摄

谈到香港桌球学院的6位中学生球手，他们将分半伙拍亨特利或Marco出战表演赛，Djanco特别提到15岁 的武汉中学生周杨雨泽（Eazen）及队中唯一女将、16岁的刘凯琳（Angel），前者每月专程搭飞机来学院练习，后者受到妈咪影响爱打桌球。

在国内学打波一年的Eazen近2个月到香港桌球学院跟Djanco练波后进步神促，有父母随行的Eazen表示：「我在国内找过教练，但练法有点机械化，不适合自己性急的个性，从网上得知香港桌球学院，一来到就很喜欢Djanco的教法，令我进步神促，过程中令我也变得沉稳。」每月飞来香港训练一周，Eazen十分享受，未来一周的香港大奖赛，他除了会观看偶像奥苏里云（Ronnie O’Sullivan）的比赛外，亦期望跟亨特利及Marco的交流中能在各人身上学习不同技术。

16岁中五生刘凯琳受到爱打桌球的妈咪（右）影响开始喜爱桌球运动。徐嘉华摄

刘凯琳同妈咪都是爱桌球之人。徐嘉华摄

中五生Angel 这天有妈咪随行，谈到由跟妈咪打波到自己也钟情桌球，她表示：「我本来也没有耐性、专注力不足，打了桌球后这些方面都改善了，每次入波亦带给我成就感。」才打了半年，现时在学院跟随柳荣培（Andy）教练学波半年，球技进步不少，亦期望有一天可以跟香港「四眼Cue后」吴安仪同场打波，她续称：「安仪打波好劲，又是前世界一姐，当然想跟她打波，或者先在下星期的表演赛中做好自己，展示出女球手不会输给男球手。」

6位球员除Eazen及Angel外，还有香港桌球学院菁英计划学员卫栢潼、陆建坤、胡栩彰及林展颖参加大奖赛的表演赛，他们将于周六（7号）早上9时半分组对垒，再争入决赛；而压轴跟亨特利及傅家俊的「队际表演赛」将于周日（8号）早上10时半举行。

