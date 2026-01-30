澳网｜澳网五盘憾负艾卡拉斯 施华利夫：我已拚到弹尽粮绝



德国名将施华利夫（Alexander Zverev）在周五晚的澳洲网球公开赛男单准决赛中，经历了一场史诗级的五盘大战，从落后两盘追至2:2，最终在距离胜利仅差三分的情况下，遭西班牙一哥艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以盘数3:2击败，再次与大满贯决赛擦身而过。

坦言体力耗尽 无力感受情绪

在这场历时5小时27分钟、创下赛会史上最长准决赛纪录的比赛后，身心俱疲的施华利夫坦然面对了这次大满贯的又一次心碎：「一场难以置信的战斗，一场搏斗。对我来说结局是不幸的，但老实说，我体内已经没有剩下任何东西了。说实话，我现在可能累到没有任何情绪。或许两天后，我会有更多感受，但现在我只是筋疲力尽。」

这位德国球手续说：「我认为我们都挑战了各自的绝对极限，所以在某种程度上，我也为自己感到骄傲，为我坚持下来并从落后两盘的情况下追回来的方式感到自豪。当然这令人失望，但这只是一年的开始。如果我继续这样打下去，继续这样训练，继续致力于我在休赛季所做的努力，我相信对我来说这将会是个好年头。」

后悔次盘失机

这位28岁的德国好手从落后两盘的绝境中追平后，他一度看似将完成惊天逆转。然而，赛后他最大的遗憾，并非来自在第五盘5:4领先时未能成功保住发球局，而是来自三个多小时前，在第二盘未能把握住的机会。他解释：「是第二盘，那一盘，我觉得我本应拿下的。尤其是在为那一盘发球时，我打得并不好。有趣的是，我对第五盘没有太多遗憾，因为老实说，我当时只是在拼命坚持。我已经筋疲力尽了。但第二盘我想如果当时能扳成1:1平手，而他在第三盘开始抽筋，那情况可能会大不相同。」

对于艾卡拉斯惊人的五盘大战纪录，施华利夫表示，在决胜时刻那并非他脑中所想的事情：「当我5:4领先发球时，我脑子里没有其他想法，基本上我只是不想在比赛中倒下。」