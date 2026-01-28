Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跳绳｜2025中国国际跳绳公开赛圆满结束 中国香港跳绳运动员创佳绩 全力备战7月亚洲赛

更新时间：19:23 2026-01-28 HKT
发布时间：19:23 2026-01-28 HKT

「2025中国国际跳绳公开赛」于上月底圆满结束，中国香港跳绳总会（绳总）旗下运动员表现出色，共夺7冠军、10亚军及3季军的成绩，为7月于绍兴举行的亚洲跳绳锦标赛做好准备。

本届赛事首创「国际公开赛」与「全国总决赛」两大赛事融合的赛制，总报名人数突破3000人次，其中700多人参与国际公开赛角逐，2400多人参与全国总决赛比拼，两大赛事的线下参赛规模亦创历届之最；本次国际公开赛包含6大项16项，全国总决赛则设6大项35项。除了中国香港跳绳总会派队参赛外，泰国、澳洲等亦有参加。

绳总旗下运动员在今次赛事取得优异成绩，为7月举行的亚洲赛打下强心针！绳总主席黄婷表示：「今次赛事是内地其中一个最重要且最高水平的赛事，我高兴港队能获得佳绩，亦乐见中港运动员更频繁交流，一起进步，为7月的亚洲赛做好准备。亚洲一直是跳绳运动的领先地区，中国、中国香港、日本及韩国等地表现尤为突出。跳绳运动已于2023年获亚洲奥林匹克理事会承认，标志著该项目在亚洲体坛的地位进一步提升。我们期待7月亚洲赛事顺利举行，并预祝各地运动员再创佳绩。」今届亚洲赛将于7月30日至8月5日在中国绍兴市举行。

