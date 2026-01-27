Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LCK CUP 2026香港｜T1传奇射手Bang初到香港推韩国人来港避寒 坦言Gumayusi已在成就上超越自己

更新时间：19:26 2026-01-27 HKT
发布时间：19:26 2026-01-27 HKT

电子竞技娱乐有限公司CGA今日公布与《英雄联盟（LOL)》韩国冠军联赛(LCK)

合作，首度将赛事移师香港，在香港举办LCK CUP的决赛，今日在数码港举行开幕礼更邀请SKT T1(现为T1)传奇射手（AD）选手Bang(裴俊植）出席，他受访表示初次访港对香港的美食感兴趣，更说喜欢香港比较暖和的天气推荐来港旅行避寒，他更表示T1上任AD Gumayus（李泯炯）在成就上已超越自己。

初到埗即感香港天气适合韩国人

Bang今次是首次到访香港，今晨才初到埗，他表示有不少朋友经常来香港，因此从他们口中也得知香港的美食很出名，因此他也希望能够亲自尝试一下，而Bang首先最喜欢的竟然是香港的天气，他表示：「我好喜欢香港的天气，因为现在韩国的天气太冻啦，因此认为当韩国太冻的时候可以到港旅游，因为在刚到埗时就觉得香港的天气实在太好，对韩国人来说太适合。」

直言三冠王AD Gumayusi已超越自己 

Bang作为SKT T1的名宿，亦是当时助SKT建立2连冠皇朝的AD，有不少人也会与助T1相隔7年后再夺冠，之后更历史性地成为LOL电竞史上首支3连冠队伍的T1前AD Gumayusi作对比，实际上Bang以前也在直播上公开表示对Gumayusi的赏识，也希望对方能够超越自己。

对此他也认为对方已超越自己，Bang说：「我觉得在成就上Gumayusi已超越我，虽然他未有赢得季中邀请赛（MSI），但在成绩上我认为他已超越我。」他也表示会虽然Gumayusi已转投HLE，但作为曾经T1的一份子他也会支持Gumayusi。而对于现任AD Peyz（金修奂），Bang也对他给予肯定：「新来的Peyz是一个很可爱的弟弟，他在比赛上也表现出他的实力，因此2位都是我很喜爱的选手。」

有信心T1可进入决赛再度证明自己

而对于现在的LCK杯走势，Bang认为T1和GenG是较为强势的，但他也认为之后经调整后其他队伍如HLE也会追上来，变得更加势均力敌，而提到昔日队友Faker（李相赫）能否在众多竞争中杀入决赛，他则对T1很有信心：「我认为因为现在T1保持了很好的实力，因此可以来香港出战的机会也十分大，亦都期待他们可以来到这里再次证明自己。」Bang也表示若T1能真的杀入决赛他也希望可以再次来到香港。

 

记者/摄影：魏国谦

 

 

 

 

