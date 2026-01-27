LCK CUP 2026香港｜LCK Cup决赛下月首落户香港 SKT T1传奇选手Bang现身与本地选手献技

香港电竞史再迎历史里程碑，周二电子竞技娱乐有限公司（CGA）在数码港举行发布会，将与知名电子游戏《英雄联盟（LOL)》的顶级电竞联赛韩国冠军联赛(LCK)合作，将杯赛LCK CUP决赛首度离开韩国，带到香港启德体艺馆举办，再度掀起香港电竞狂热。

CGA与LCK合作举办LCK Cup开幕式。摄影:魏国谦

SKT T1传奇选手Bang。摄影:魏国谦

LCK赛区秘书长Aidan Lee。摄影:魏国谦

香港成韩国LCK首度海外办赛落户点

香港继去年11月首度在亚洲博览馆举办首个具M+认证的电竞赛事，《绝对武力2(CSGO2)》的「Blast Rivals Hong Kong」吸引过万名观众到访大获成功。今再有电竞赛事获M+认证，CGA今日在数码港举行发布会，宣布与LOL具世界级顶尖实力的韩国联赛LCK携手合作首次海外举行赛事，将今季杯赛LCK CUP带到香港上演，赛事的冠亚军更会代表联赛出战，全年首个国际级赛事全球先锋赛（First Stand Tournament)意义十分重大。

发布会中更邀请曾2度助韩国战队SKT T1(现为T1）夺得LOL最高荣耀全球总决赛冠军的传奇射手Bang(裴俊植）到场参与开幕式，并与同场曾效力香港战队FAK的香港选手MnM(王嘉骏）进行表演赛。

Bang现身与本地选手MnM进行表演赛。摄影:魏国谦

Bang曾2度助韩国战队SKT T1(现为T1）夺得LOL最高荣耀全球总决赛冠军。摄影:魏国谦

曾效力香港战队FAK的香港选手MnM(王嘉骏）。摄影:魏国谦

首度访港的Bang也表示有听过友人分享香港的食物很好吃，因此很期待能到处看看。而LCK赛区秘书长Aidan Lee发言表示感谢CGA香港各界促成今次合作，他也说：「我坚信今次比赛将会获得成功，而今次的决赛亦将对全球电竞界具开创性里程碑。」今次LCK cup决赛将会在2月28日至3月1日于启德体艺馆举行，另外同场亦设粉丝区供购买官方周边以及打卡。

中国香港电竞总会主席、兼CGA行政总裁的周启康。摄影:魏国谦

盼用不同大型赛事带动本土电竞发展

香港自上年引入「Blast Rivals Hong Kong」后，今次再有LCK Cup这样的顶级联赛的杯赛决赛落户香港，中国香港电竞总会主席、兼CGA行政总裁的周启康指出，自从上次做完CS的赛事后已收到不少电竞比赛希望能落户香港，因此也相信未来会有更多不同的赛事在香港举办，周启康也提到希望能利用这些赛事能让香港的电竞气氛变得更加好，他说：「都希望可以有唔同嘅大型赛事，令到香港气氛更加好啦，从而其实慢慢可以点燃翻成个香港业界嘅氛围啊气氛啊，同埋我个人都希望睇下有冇机会，可以香港做到一个属于自己嘅本地联赛啊。 」

英雄联盟电竞联赛是什么？什么是LCK？

英雄联盟电竞主要以联赛式进行分为6大赛区，包括美洲的LTA、巴西的CBLOL、欧洲的LEC、中国内地的LPL、亚太区的LCP以及上述来自韩国的LCK，另外亦会分别有三个国际性赛事，包括上述提到的先锋赛外也会有季中邀请赛（MSI）以及压轴最高荣耀的全球总决赛，而由2025年起各赛区分为三个赛段去分别争夺上述三个国际赛的名额，现在提到的LCK Cup则属于第一赛段的比赛，之后第二和三赛段则分别争夺MSI和世界赛的名额。

而LCK则被誉为LOL电竞史上最成功的赛区，赛区战队十度勇夺世界赛冠军，其中被列入LOL电竞名人堂的传奇中单Faker（李相赫）效力的T1更手握6冠，可见LCK赛区在LOL全球范围中的统治力，而GenG、HLE等实力强劲的队伍也有望能一同访港，并在香港决出唯一的冠军和两个出战先锋赛的名额，值得一众电竞迷期待。

门票将于1月29日早上10:00-晚上8:00 PAYKOOL用户优先发售，1月30日早上10:00在快达票公开发售。

记者/摄影:魏国谦