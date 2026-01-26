U20冰球世锦赛(IIIB级) 港队首派队参赛即夺亚军

中国香港U20冰球队，首次参加U20世界锦标赛（IIIB级）即有惊喜表现，以4胜1负的成绩，取得亚军，为之后在香港举行的3个世锦赛，振奋士气。

今次U20世锦赛（IIIB级）于1月18至24日在吉尔吉斯斯坦举行，赛事采单循环赛制，虽然港队首仗以1：4不敌东道主，但之后接连以12：1大破伊朗、5：3力挫墨西哥、8：1轻取南非，最后一 仗以5：2击败卢森堡，以4胜1负得12分的成绩，获得亚军；冠军则是5战全胜的吉尔吉斯斯坦， 该队也获升班资格，明年将在IIIA级别作赛。

中国香港男女子冰球队主教练Mike Beharrell表示：「我们很荣幸能在这赛事获得银牌，尽管未 能摘金实在有点遗憾。吉尔吉斯斯坦拥主场之利，不用长途跋涉，获得主场球迷支持、可以密 集训练及拥有完备的设施，让他们在首战便稍占上风。」他又提到3月起在香港举行的世锦赛， 「今次我们不少U18球员都有好表现；我期待香港球迷在今年3月2至8日举行世锦赛，全力支持我们」。

港队过往曾派队参加成年赛、U18的赛事，今次则是首次派队参加U20世锦赛，中国香港冰球总会主席陈恩永表示：「今次是港队首次参加U20组别世锦赛，第一场比赛，便立即碰上东道主吉尔吉斯斯坦，球队碍于未能适应当地严寒温度，影响表现，但之后开始适应当地气候，重 回正轨，顺利胜出余下赛事并夺得亚军。是次比赛阵中不乏曾经于去年初参与亚冬运的主力， 例如队长麦显齐，另外有部份球员亦会入选参加于3月在香港举办的U18世锦赛；希望届时我们能藉主场之利，发挥最高水平，为香港取得佳绩。」