田径｜同场的陈子辉及何巨宏齐齐刷新男子撑竿跳U18纪录

更新时间：17:35 2026-01-26 HKT
发布时间：17:35 2026-01-26 HKT

一周前才在渣打马拉松以32分33秒取得10公里跑「男子青年组」冠军，19岁的中大生钟德泽周日在湾仔运动场举行的香港季前田径测试赛暨接力嘉年华2026的男子10000米，以31分36秒47夺冠兼打破谢俊贤保持了5年的香港U20纪录。

主项5000及10000米的钟德泽曾于去年在香港举行的东亚U20田径锦标赛中取得5000米的铜牌，今次轮到在10000米发威，他周日跑出的时间足足比谢俊贤于2020年跑出的旧纪录快超过22秒（旧纪录是31分59秒01），亚军是周浩朗（31分41秒26）、季军是郑文皓（32分18秒92）。

刷新U18男子撑竿跳的陈子辉。香港田总图
刷新U18男子撑竿跳纪录的林政宏。香港田总图
陈子辉、林政宏齐齐刷新U18男子撑竿跳纪录

除了钟德泽外，男子公开组撑竿跳亦有二人刷新U18纪录，他们是双季军的陈子辉及林政宏，他们齐齐以3米刷新何巨海及林政宏自己于去年做出的2米7纪录，冠、亚军分别是练钧昊（3米55）及黎轩佑（3米20）。

古绰峰包办田径测试赛的男子100米及200米冠军。香港田总图
梁筠宜夺女子100米跑冠军。香港田总图
邱蒨庭取得女子200米跑冠军。香港田总图
男、女子100米跑的冠军分别由古绰峰（10秒61）及梁筠宜（11秒91）夺得，古绰峰休息一天后，在周日的200米跑以21秒24夺冠，成「双冠王」，女子200米跑冠军是跑出24秒50的邱蒨庭。

记者：徐嘉华

