澳网｜酷热天气打救赞历克冼拿 暂停后逆转淘汰史派斯利

即时体育
更新时间：14:26 2026-01-24 HKT
发布时间：14:26 2026-01-24 HKT

澳洲网球公开赛男单卫冕冠军意大利的赞历克冼拿（Jannik Sinner），周六在第三圈遭遇严峻考验，面对美国的史派斯利（Eliot Spizzirri）的强力挑战，冼拿在比赛中一度全身抽筋。比赛期间温度升至近摄氏40度触动「高温天气规则」，比赛暂停10分钟以开启天幕，冼拿把握暂停时间恢复过来，最终以4:6、6:3、6:4、6:4盘数3:1胜出这场三小时四十五分钟的激战，惊险晋级16强。

关闭天幕成救命稻草

比赛在拉沃尔中央球场的酷热天气下进行，战至第三盘史派斯利成功破发局数领先3:1时，冼拿因抽筋导致行动困难，连发球的蹬腿动作都显得异常吃力。然而，此时场上的「高温压力指数」达到5级，触发了赛会的「高温天气规则」，裁判宣布暂停比赛以关闭球场天幕。这个大约10分钟的短暂休息，成为了比赛的关键转捩点。重返赛场后，冼拿状态明显恢复，成功扭转劣势，第3盘反胜6:4，盘数领先2:1成负关键。第4盘他再胜6:4，盘数胜3:1。

承认全身都在抽筋

赛后，冼拿坦承自己非常「幸运」：「我今天在身体上确实遇到了困难，大家也看到了。很多地方都出了问题，从腿部开始，然后蔓延到手臂，我几乎全身都在抽筋。我很幸运，因为『高温天气规则』启动了，他们关上了顶棚。我利用那段时间调整，随著时间过去，我感觉越来越好。这就是运动，我知道这是我需要改进的地方，这也是一件积极的事情。」

